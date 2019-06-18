Путин не обсуждал с Си Цзиньпином его визит в Северную Корею, заявил Песков

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не обсуждал с председателем КНР Си Цзиньпином его визит в Северную Корею, затрагивалась тема денуклеаризации Корейского полуострова, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Сам по себе визит не обсуждался, но естественно тема Северной Кореи и проблема денуклеаризации Корейского полуострова затрагивались", - сказал он в ответ на вопрос, обсуждал ли Путин с председателем КНР Си Цзиньпином его визит в Северную Корею.
Ранее стало известно, что Си Цзиньпин посетит КНДР с государственным визитом 20-21 июня, встретится с лидером КНДР Ким Чен Ыном, главными темами переговоров станут двусторонние отношения и ситуация на Корейском полуострове.