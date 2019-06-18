Путин не обсуждал с Си Цзиньпином его визит в Северную Корею, заявил Песков

"Сам по себе визит не обсуждался, но естественно тема Северной Кореи и проблема денуклеаризации Корейского полуострова затрагивались", - сказал он в ответ на вопрос, обсуждал ли Путин с председателем КНР Си Цзиньпином его визит в Северную Корею.