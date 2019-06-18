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РИА Новости

В МИД раскритиковали планы США по отправке военных на Ближний Восток

Вчера, 12:13
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Планы Вашингтона по наращиванию группировки на Ближнем Востоке на фоне непрекращающихся попыток США оказать давление на Иран нельзя оценить иначе, как курс на провоцирование войны, сказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Сейчас, когда мы видим уже на протяжении длительного времени непрекращающиеся попытки США усиливать политическое, психологическое, экономическое, да и военное давление на Иран, такого рода действия, я думаю, достаточно провокационны. Они не могут оцениваться иначе, как осознанный курс на провоцирование войны", - сказал Рябков журналистам.
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При этом Рябков отметил, что в ходе визита госсекретаря США Майка Помпео в Сочи в мае он говорил о том, что "военное присутствие его страны в регионе Персидского залива преследует цель не начать войну, а предотвратить войну".
"Если это так, то США следовало бы воздержаться от дальнейшего усиления своей группировки и от иных шагов, в том числе по подтаскиванию, подталкиванию союзников в разных частях мира к наращиванию прессинга на Исламскую республику Иран", - добавил замминистра.
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МИД РФСергей РябковМоскваВ мире
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