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РИА Новости

Израильские военные признали ложной тревогой сирены на границе с Ливаном

Вчера, 12:12
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© AP Photo / Majdi MohammedИзраильские военные
Израильские военные
© AP Photo / Majdi Mohammed
Израильские военные. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 18 июн - РИА Новости. Израильские военные признали ложной тревогой сирены, которые сработали на границе с Ливаном.
Сигнал, используемый для оповещения местных жителей о ракетных обстрелах, прозвучал в небольшом поселке Дишон в северной части страны во вторник днем.
"Представляется, что это была ложная тревога", - сказано в текстовом сообщении армейской пресс-службы.
В конце прошлого и начале нынешнего года израильские войска уничтожали в этих краях диверсионные туннели, проложенные под границей ливанскими боевиками, и опасались ответных действий с их стороны.
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