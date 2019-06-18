Израильские военные признали ложной тревогой сирены на границе с Ливаном

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 июн - РИА Новости. Израильские военные признали ложной тревогой сирены, которые сработали на границе с Ливаном.

Сигнал, используемый для оповещения местных жителей о ракетных обстрелах, прозвучал в небольшом поселке Дишон в северной части страны во вторник днем.

"Представляется, что это была ложная тревога", - сказано в текстовом сообщении армейской пресс-службы.

В конце прошлого и начале нынешнего года израильские войска уничтожали в этих краях диверсионные туннели, проложенные под границей ливанскими боевиками, и опасались ответных действий с их стороны.