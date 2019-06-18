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РИА Новости

Россия в ближайшие дни продолжит усилия по сохранению СВПД

Вчера, 12:11
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Россия находится в постоянном контакте с партнерами по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), продолжит в ближайшие дни прилагать усилия для его сохранения, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы находимся с ними в постоянном контакте, как и с иранцами. Работаем на позитив. Удастся ли нам противопоставить нынешней тенденции на повышение ставок со всех сторон разумную альтернативу - вопрос открытый, но мы соответствующие усилия продолжим, в том числе в ближайшие дни", - заявил он журналистам.
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Иран взял курс на отказ от выполнения ряда положений "атомной сделки" 8 мая - в годовщину выхода из нее США. Пересмотр обязательств в Тегеране объяснили как действиями американцев, которые восстанавливают санкционный режим, так и неспособностью оставшихся участников соглашения урегулировать ситуацию.
В этой связи Тегеран дал оставшимся участникам СВПД 60 дней на обеспечение интересов Ирана, пообещав в то же время вернуться к исполнению приостановленных обязательств, если им удастся решить возникшие в связи с действиями США проблемы.
Накануне представитель Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди заявил, что Иран способен превысить уровень обогащения урана в 3,67%, предусмотренный ядерной сделкой, в течение 1-2 дней и в конце июня превысит предусмотренный ядерной сделкой потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов.
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Санкции США против ИранаВашингтон 6 августа возобновил санкции против Тегерана, которые были приостановлены в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Подробнее о мерах, принятых Дональдам Трампом, - в инфографике Ria.ru.
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