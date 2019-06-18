Россия в ближайшие дни продолжит усилия по сохранению СВПД

"Мы находимся с ними в постоянном контакте, как и с иранцами. Работаем на позитив. Удастся ли нам противопоставить нынешней тенденции на повышение ставок со всех сторон разумную альтернативу - вопрос открытый, но мы соответствующие усилия продолжим, в том числе в ближайшие дни", - заявил он журналистам.