ПСБ представит на "Армии 2019" систему дистанционного обслуживания для ОПК

МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Промсвязьбанк, официальный банк форума "Армия-2019", представит на выставке инновационные банковские решения для предприятий оборонно-промышленного комплекса, говорится в сообщении банка.

В числе решений - обновленная платформа дистанционного банковского обслуживания PSB Corporate, которая позволяет управлять финансами всех структур холдинга, банковскими услугами, осуществлять расчеты по ГОЗ и вести удаленное взаимодействие с банком.

"Платформа PSB Corporate — собственная разработка Промсвязьбанка, в которой применяются самые современные технологии и подходы к защите информации. Функционал платформы полностью соответствует требованиям корпоративных клиентов и современным трендам развития сервисов систем ДБО", - приводятся в пресс-релизе слова директора департамента развития процессов и продуктов корпоративного бизнеса Промсвязьбанка Дмитрия Туманского.

PSB Corporate — "единое окно" для предприятий оборонно-промышленного комплекса при работе с банком по всем банковским продуктам и сервисам: открытие счетов, платежи в рублях и иностранной валюте, размещение свободных средств в депозиты, зарплатные проекты, конверсия и валютный контроль, кредиты, расчеты по ГОЗ.

В сообщении банка отмечается, что в интерфейсе системы можно осуществлять платежи с отдельных банковских счетов, вести справочники подтверждающих документов, видеть подсказки банка по заполнению платежей, в режиме online взаимодействовать с контролером. К платформе подключено уже более 900 компаний, осуществлено более 1 миллиона платежей по ГОЗ.