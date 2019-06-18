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РИА Новости

ПСБ представит на "Армии 2019" систему дистанционного обслуживания для ОПК

Вчера, 12:07
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВывеска отделения "Промсвязьбанка" в Москве
Вывеска отделения Промсвязьбанка в Москве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Промсвязьбанк, официальный банк форума "Армия-2019", представит на выставке инновационные банковские решения для предприятий оборонно-промышленного комплекса, говорится в сообщении банка.
В числе решений - обновленная платформа дистанционного банковского обслуживания PSB Corporate, которая позволяет управлять финансами всех структур холдинга, банковскими услугами, осуществлять расчеты по ГОЗ и вести удаленное взаимодействие с банком.

"Платформа PSB Corporate — собственная разработка Промсвязьбанка, в которой применяются самые современные технологии и подходы к защите информации. Функционал платформы полностью соответствует требованиям корпоративных клиентов и современным трендам развития сервисов систем ДБО", - приводятся в пресс-релизе слова директора департамента развития процессов и продуктов корпоративного бизнеса Промсвязьбанка Дмитрия Туманского.

PSB Corporate — "единое окно" для предприятий оборонно-промышленного комплекса при работе с банком по всем банковским продуктам и сервисам: открытие счетов, платежи в рублях и иностранной валюте, размещение свободных средств в депозиты, зарплатные проекты, конверсия и валютный контроль, кредиты, расчеты по ГОЗ.
В сообщении банка отмечается, что в интерфейсе системы можно осуществлять платежи с отдельных банковских счетов, вести справочники подтверждающих документов, видеть подсказки банка по заполнению платежей, в режиме online взаимодействовать с контролером. К платформе подключено уже более 900 компаний, осуществлено более 1 миллиона платежей по ГОЗ.
Вывеска одного из отделений Промсвязьбанка в Москве. Архивное фото
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Форум "Армия-2019" будет проходить с 25 по 30 июня в конгрессно-выставочном центре "Патриот" в Московской области. По предварительным оценкам, участие в форуме примут более 1500 предприятий и организаций, которые представят свыше 27 тысяч образцов продукции и технологий. Презентация системы PSB Corporate состоится в дни проведения форума на стенде Промсвязьбанка.
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Форум "Армия-2019"Новости компаний - Экономика
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