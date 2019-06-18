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РИА Новости

Крупнейший в России троллейбусный завод продлил режим простоя

Вчера, 12:01
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© РИА Новости / Денис Гришкин / Перейти в фотобанкТроллейбус марки "Мегаполис", произведенный на заводе "Тролза" в Саратове
Троллейбус марки Мегаполис, произведенный на заводе Тролза в Саратове
© РИА Новости / Денис Гришкин
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Троллейбус марки "Мегаполис", произведенный на заводе "Тролза" в Саратове. Архивное фото
САРАТОВ, 18 июн - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Крупнейший в России производитель троллейбусов "Тролза" (город Энгельс, Саратовская область), приступивший к сокращению штата, продлил до 30 июня режим простоя для работников, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе министерства занятости, труда и миграции области.
"Тролза" с 14 марта перевела около половины работников в режим простоя, срок которого истек 17 июня, и сообщила в центр занятости о возможном сокращении 500 из свыше 800 работников. По данным завода, до конца июня будут сокращены 142 сотрудника. Главный инженер завода Олег Стрельников сообщал РИА Новости, что для запуска производства предприятию требуются оборотные средства - около 470 миллионов рублей. В правительстве области отмечали, что совместно с собственниками "Тролзы" продолжают переговоры по привлечению на завод эффективного инвестора и собственника.
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23 мая, 21:45
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"По данным кадровой службы ЗАО "Тролза", предоставленным в центр занятости населения города Энгельс, на предприятии введен режим простоя с 18 по 30 июня 2019 года, численность работников, находящихся в простое, 273 человека на момент издания приказа (17 июня)", - сказала собеседница агентства.
Она сообщила, что по состоянию на 17 июня в центр занятости для постановки на учет в качестве безработных обратились 63 бывших работника "Тролзы", в том числе 28 пенсионеров. С каждым обратившимся специалисты проведут адресную работу, окажут максимальное содействие в трудоустройстве, бесплатном переобучении или повышении квалификации в случае необходимости, в организации собственного дела с оказанием финансовой помощи. При этом в ведомстве уточнили, что в базе данных центра занятости города имеется около 2,1 тысячи вакансий, больше половины из которых по рабочим профессиям.
Как рассказал РИА Новости пресс-секретарь областного минпромэнерго Владимир Комаров, власти региона продолжают делать все возможное для возобновления производства на "Тролзе". "Вице-губернатор - председатель правительства области Александр Стрелюхин сегодня в Москве проводит ряд переговоров, прорабатываются перспективы работы промышленных предприятий региона, испытывающих экономические трудности, в их числе "Тролза", - сказал собеседник агентства.
Ранее депутат Госдумы от Саратовской области Николай Панков допустил возможное участие "Трансмашхолдинга" в выпуске троллейбусов на "Тролзе". Однако в ТМХ и областном правительстве тогда не стали комментировать РИА Новости эту информацию. Позднее депутат сообщил, что Минпромторг РФ создал рабочую группу для решения вопроса с оздоровлением "Тролзы", а в число возможных инвесторов завода наряду с ТМХ входят группа "Синара" и "Камаз".
"Тролза" (ранее "Завод имени Урицкого") - российская машиностроительная компания, крупнейшее в России предприятие по производству троллейбусов. Завод основан в 1868 году. Находится в городе Энгельс Саратовской области. Выпускал вагоны и платформы для железной дороги, с 1951 года выпускает троллейбусы. На сегодняшний день более 70% всех троллейбусов в РФ созданы ЗАО "Тролза". Энгельсские троллейбусы работают на линиях 86 городов России и за рубежом, в том числе в Аргентине, Таджикистане и Киргизии.
Здание Государственной Думы РФ
15 апреля, 17:18
В ГД предложили отдать крупнейший в России троллейбусный завод государству
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Министерство промышленности и торговли РФСаратовская областьОбщество
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