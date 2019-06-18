Молдавия попросила Украину предоставить информацию о Плахотнюке

КИШИНЕВ, 18 июн — РИА Новости. Министр внутренних дел Молдавии Андрей Нэстасе обратился к украинским коллегам с просьбой предоставить информацию о возможном пересечении границы лидером бывшей правящей Демпартии Владимиром Плахотнюком и главой партии "Шор" Иланом Шором.

"Владимир Плахотнюк и Илан Шор, по данным МВД, не покидали территорию республики Молдавия, поэтому мы просим украинских коллег сообщить, если эти личности воспользовались коридором через Приднестровье, где Молдавия не смогла установить механизмы контроля границы, - сказал Нэстасе во вторник с трибуны парламента.

При этом министр отметил, что у него есть еще одна версия того, как глава Демпартии Плахотнюк мог покинуть страну. "В аэропорту Кишинева был создан коридор для бандитов, где постоянно проходили Плахотнюк и Шор, но об этом мы будем говорить позже, когда у нас наладится сотрудничество с прокуратурой", - добавил Нэстасе.

Плахотнюк - экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии, лидер Демократической партии. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил Плахотнюка в международный розыск по делу о покушении на убийство. В феврале этого года МВД России сообщило, что полиция пресекла деятельность международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах вывело за пределы РФ более 37 миллиардов рублей. По данным следствия, одним из организаторов преступного сообщества был Плахотнюк.