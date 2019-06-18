Китай готов принять участие в восстановлении Сирии

ПЕКИН, 18 июн - РИА Новости. Китай готов принять участие в послевоенном восстановлении Сирии, заявил во вторник глава МИД САР Валид Муаллем по итогам встречи с министром иностранных дел КНР Ван И.

"Начиная с 2011 года мы страдаем от терроризма. Инфраструктурному строительству и экономическому развитию Сирии был нанесен огромный ущерб, поэтому международное сообщество несет ответственность за восстановление Сирии. Наши китайские друзья готовы принять участие в восстановлении Сирии", - заявил Муаллем на пресс-конференции.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.