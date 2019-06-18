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РИА Новости
Война в Сирии

Китай готов принять участие в восстановлении Сирии

Вчера, 11:56
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПригород Дамаска Дума
Пригород Дамаска Дума
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Пригород Дамаска Дума . Архивное фото
ПЕКИН, 18 июн - РИА Новости. Китай готов принять участие в послевоенном восстановлении Сирии, заявил во вторник глава МИД САР Валид Муаллем по итогам встречи с министром иностранных дел КНР Ван И.
"Начиная с 2011 года мы страдаем от терроризма. Инфраструктурному строительству и экономическому развитию Сирии был нанесен огромный ущерб, поэтому международное сообщество несет ответственность за восстановление Сирии. Наши китайские друзья готовы принять участие в восстановлении Сирии", - заявил Муаллем на пресс-конференции.
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"Трясина для России". Почему Запад не спешит восстанавливать Сирию
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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