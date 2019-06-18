Верховный суд поддержал отмену клеток в залах судов

СОЧИ, 18 июн – РИА Новости. Верховный суд России поддерживает отмену клеток в залах судов, без которых также можно осуществлять правосудие, сообщил журналистам председатель ВС Вячеслав Лебедев.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минюсту, МВД и Минфину России дополнительно проработать вопрос об установлении запрета на использование в залах судебных заседаний защитных кабин для помещения в них подозреваемых, обвиняемых, подсудимых. Эту тему также ранее поднимала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Позиция Верховного суда всегда была одна, мы ее никогда не меняли. Мы поддерживаем предложение, которое было озвучено в Совете Федерации. Правосудие можно осуществлять без клеток. Мы с этим согласны, и это поддерживаем", - заявил Лебедев.