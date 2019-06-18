Бастрыкин поручил проверить выдачу льготных лекарств в Великом Новгороде

Виновата без умысла. Что нужно знать о покупке лекарств в Сети Генпрокуратура признала законным возбуждение уголовного дела в отношении Дарьи Беловой из Екатеринбурга, заказавшей за границей антидепрессант, в состав которого входят производные наркотика.