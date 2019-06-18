Бастрыкин поручил проверить выдачу льготных лекарств в Великом Новгороде

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить данные СМИ о том, что жительница Великого Новгорода не может получить необходимые льготные лекарства, сообщается на сайте Следственного комитета России.
"По поручению председателя СК России в Новгородской области организована проверка сведений о проблеме с обеспечением местной жительницы льготными лекарственными препаратами, о которой сообщили средства массовой информации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в эфире одного телеканала вышел сюжет о проблемах с обеспечением граждан льготными лекарствами в регионах РФ. В частности сообщалось, что жительница Великого Новгорода не получает нужный препарат. Региональные следователи дадут всестороннюю оценку всем обстоятельствам, изложенным в сюжете. По результатам будет принято процессуальное решение.