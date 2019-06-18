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РИА Новости

В Татарстане требуют наказать сотрудников ЦРБ, выкинувших медкарты

Вчера, 11:52
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КАЗАНЬ, 18 июн - РИА Новости. Прокуратура требует наказать сотрудников центральной районной больницы Альметьевска, по вине которых почти 70 медицинских карт пациентов оказались выброшены на свалку вместе со строительным мусором, сообщает надзорное ведомство Татарстана.
В середине мая специалисты минэкологии Татарстана обнаружили вблизи села Нижняя Мактама Альметьевского района республики несанкционированную свалку, где наряду со строительным мусором находились медицинские карты жителей. По данным минэкологии, предположительно, отходы были вывезены из лечебно-профилактического учреждения Альметьевска после проведения капитального ремонта корпусов.
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"Альметьевская городская прокуратура по поручению главы надзорного ведомства Илдуса Нафикова провела проверку по факту обнаружения медицинских документов на свалке строительного мусора. В ходе выезда на место проверяющими было обнаружено и изъято 67 медицинских документов… Как выяснилось, медицинские документы принадлежат ГАУЗ "Альметьевская центральная районная больница", - говорится в сообщении.
По информации прокуратуры, в 2017 году во время капитального ремонта карты были перемещены на первый этаж больницы, а затем по невнимательности сотрудников лечебного учреждения вывезены на свалку вместе со строительным мусором, таким образом, должностными лицами больницы было нарушено действующее законодательство.
Надзорное ведомство отмечает, что обнаруженная медицинская документация возвращена в Альметьевскую ЦРБ. Для устранения причин и условий, способствовавших нарушению закона, прокуратура внесла в адрес главврача больницы представление, в котором потребовала наказать сотрудников, по вине которых медкарты пациентов оказались на свалке.
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