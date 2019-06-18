Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-18T11:50Z
https://ria.ru/20190618/1555659955.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155566/41/1555664178_0:272:3001:1960_1036x0_80_0_0_5313344f791490a0659637e9d1aeed9b.jpg
РИА Новости

Пропавший при выполнении трюка под водой индийский фокусник найден мертвым

Вчера, 11:50
2494
© AFP 2019 / StringerИндийский иллюзионист Чанчал Лахири во время исполнения трюка в Калькутте. 16 июня 2019
Индийский иллюзионист Чанчал Лахири во время исполнения трюка в Калькутте. 16 июня 2019
© AFP 2019 / Stringer
Индийский иллюзионист Чанчал Лахири во время исполнения трюка в Калькутте. 16 июня 2019
НЬЮ-ДЕЛИ, 18 июн – РИА Новости. Популярный в Индии иллюзионист Чанчал Лахири, пропавший без вести в Калькутте во время исполнения сложного трюка, был найден мертвым, пишет газета Times of India со ссылкой на представителей местной полиции.
Как сообщалось ранее, фокусник решил повторить знаменитый номер легендарного американского иллюзиониста Гарри Гудини, когда тот освобождался от оков из ящика, в котором его запирали под водой со связанными руками. В воскресенье Лахири также был помещен под водой в стеклянный куб, после чего "мага" погрузили в воды одного из рукавов Ганга, на котором стоит Калькутта. Однако с тех пор на поверхности Лахири так и не появился.
Чтение мыслей
13 июня 2018, 08:00
Сеанс с разоблачением: великие маги, обман которых раскрыли ученые
Узнав о случившемся, полиция и спасатели начали поиски пропавшего фокусника, к операции была подключена команда аквалангистов. Первый день поисков результата не принес, однако к концу понедельника полиция обнаружила в воде тело Лахири. В тот же вечер брат иллюзиониста опознал его тело.
Специалисты отмечают, что во время выполнения трюка Лахири допустил несколько грубых ошибок, которые и привели к столь трагическому исходу. В частности, одежда на фокуснике значительно стесняла его движения в реке и, вероятно, не позволяла мужчине выбраться из-под толщи воды на поверхность в условиях сильного течения.
В свою очередь, ряд коллег погибшего утверждают, что Лахири "немного недоставало" практики для выполнения столь опасного трюка.
Полиция ведет расследование случившегося.
1325110
ИндияВ мире
Рекомендуем
Стоп-кадр из первого интервью Бари Алибасова после отравления
Алибасов дал первое после своего отравления интервью
РИА
Новости
Кадры встречи Ангелы Меркель и Владимира Зеленского
Зеленский прокомментировал инцидент с Меркель
Преподаватель открывает диск с заданиями единого государственного экзамена
Рособрнадзор проверил работы астраханских учеников, получившие ноль за ЕГЭ
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский прокомментировал инцидент с Меркель
Лента
новостей
На Марсе обнаружили след от мощного взрыва
На Марсе обнаружили след от мощного взрыва
Певец Филипп Киркоров фотографируется на съемках новогодней программы на Первом канале
Киркоров рассказал о "жесткой посадке" самолета в Москве
Города России. Город Ейск в Краснодарском крае
Названы самые популярные курорты на Азовском море
Принц Уильям
Полицейский, сопровождавший принца Уильяма и его жену Кейт, сбил женщину
Космонавты
Космонавты отказываются сдавать спермограмму в космосе
Сотрудник Федеральной службы судебных приставов (ФССП) в Басманном суде
Российские приставы могут получить особый статус и пенсию в 45 лет
Пожар в городе Каменске-Уральском
В Свердловской области собака спасла многодетную семью на пожаре
Истребитель Су-27СМ
Западные читатели оценили перехват российским Су-27 американского B-52
Люди на улице Токио
Названы страны, которые скоро уничтожат себя
В "Газпроме" прокомментировали возможную задержку по "Северному потоку — 2"
Кадры встречи Ангелы Меркель и Владимира Зеленского
Меркель стало плохо во время встречи с Зеленским
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:57МЧС предупредило москвичей о жаре до 31 градуса в среду
11:54Польша может обратиться в суд за компенсацией за "грязную" нефть в "Дружбе"
11:49Мединский назвал критерии успеха для кинематографистов
11:47Акцию с табличками устроили политтехнологи, заявила вице-мэр Екатеринбурга
11:47Полную картину конфликта в Чемодановке восстановили, заявил Белозерцев
11:46Польша оценила объем загрязненной нефти из России в один миллион тонн
11:46Экономика ЕС оправилась от российских контрсанкций, утверждает Могерини
11:45В Крыму задержали разыскиваемого Интерполом украинца
11:43В США на Помпео подали в суд за сокрытие записей со встречи Путина и Трампа
11:41СМИ: у здания Львовской областной администрации проходит акция протеста
11:37Россия готовит к отправке в США три ракетных двигателя РД-180
11:33Эксперт не видит политических проблем для поставки Ирану комплексов С-400
11:33Математики выяснили, сколько иммунных клеток нужно для защиты от ВИЧ
11:26Премию "Инновация-2019" вручат на Стрелке в Нижнем Новгороде
11:25По окраинам Норильска несколько дней гуляет белая медведица
11:25Комитет ГД поддержал проект о сокращенном рабочем дне для женщин в селах
11:14Эксперт оценил новый порядок присвоения звания старшего лейтенанта
11:13Россия продлевает действие турвиз для граждан Эстонии с месяца до полугода
11:12Мэрия Биробиджана объяснила, за что будут платить при входе в школу
11:11Матвиенко выступила за принятие закона о социальном предпринимательстве
Лента новостейМолния