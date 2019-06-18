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РИА Новости

Россия озабочена планами США отправить военных на Ближний Восток

Вчера, 11:49
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Москва озабочена планами США нарастить группировку на Ближнем Востоке, это увеличивает риск столкновений в регионе, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Во-первых, мы исходим из того, что окончательное решение по формату возможных дополнительных развертываний сил США в регионе пока не принято, есть только предварительные утечки и кое-какие публичные сигналы. Но, видимо, дело действительно идет к тому, что группировка сил и средств США в регионе будет еще усилена, дополнительно наращена", - сказал Рябков журналистам.
"Это вызывает у нас серьезную озабоченность. Не только с точки зрения очевидного факта, что само по себе сосредоточение больших сил и средств повышает риск столкновений и каких-то нежелательных обострений, но и с точки зрения отсутствия у нас четкого понимания, к чему же все-таки ведут дело ответственные лица в Вашингтоне", - добавил он.
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Сергей РябковМоскваСШАВ мире
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