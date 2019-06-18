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РИА Новости
Туризм

АТОР: турпоток в Россию увеличится с введением электронных виз

Вчера, 12:01
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© РИА Новости / Евгения НовоженинаТуристы на Соборной площади Московского Кремля. Архивное фото
Туристы на Соборной площади Московского Кремля. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Введение в России электронных виз может привести к увеличению турпотока на 20-25%. Прирост обеспечат, в первую очередь, самостоятельные туристы из приграничных и европейских стран, сообщает АТОР.
Президент России Владимир Путин подписал поручение премьеру, главам МИД, МВД и ФСБ обеспечить введение с 1 января 2021 года единой электронной однократной визы для въезда иностранцев в Россию. Краткосрочная виза будет выдаваться на 16 дней. Получить ее сможет любой иностранец вне зависимости от цели его визита (она может быть туристической, деловой, гуманитарной, гостевой). Предполагаемая стоимость услуги – 50 долларов.
Внедрение электронной визы в 2021 году планируется начать с городов, на которые приходится основной поток иностранных туристов - это Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань и другие. По мере оснащения дополнительных пунктов пересечения границы необходимым оборудованием число точек въезда будет увеличиваться. В данное время электронную визу могут оформить только посетители Дальневосточного федерального округа. С 1 июля 2019 года система заработает для Калининградской области.
Список стран, граждане которых смогут получать электронную визу в Россию, будет подготовлен МИД РФ. Предполагается, что в него войдут Китай, Южная Корея, Япония, страны ЕС и не входящие в Евросоюз государства шенгенской зоны, а также, возможно, Новая Зеландия. Великобритания, Канада и США пока в этот перечень не входят.
Эксперты ожидают, что с внедрением электронных виз турпоток в Россию увеличится на 20-25%. В основном прирост произойдет за счет самостоятельных путешественников, гостей из соседних стран, которые будут приезжать в туры выходного дня, а также туристов из европейских государств с удобным авиасообщением.
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Специаисты считают, что стоимость электронной визы не станет препятствием для увеличения спроса. Сегодня услуга оформления визы непосредственно в консульстве РФ стоит около 30-35 долларов, но многие приезжающие в Россию платят больше, обращаясь в визовые центры и к другим посредникам.
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