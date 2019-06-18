Нарышкин рассказал, как политика США вредит мировой экономике

УФА, 18 июн - РИА Новости. Практика экстерриториального применения Вашингтоном американских законов и санкций в отношении разных стран является крайне деструктивной, поскольку бьет по всей мировой экономике, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

Односторонние санкции и методы торговых войн за последние годы стали излюбленным приемом политики США, отметил Нарышкин, выступая во вторник в Уфе на проходящей под эгидой Совбеза РФ международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

Что особенно тревожно, режимные ограничения вводятся "абсолютно произвольно, спонтанно и импульсивно", считает Нарышкин. "Их инициаторы не учитывают не только долгосрочные последствия, но и мнение ближайших экономических партнеров", - сказал директор СВР.

"Крайне деструктивной является практика экстерриториального применения американских законов, когда Вашингтон просто запрещает другим странам сотрудничать с неудобными для них игроками и фактически создает себе конкретные преимущества в торговле", - добавил Нарышкин.

Санкции США "ударяют не только по тем, против кого они введены, но и по многим другим экономическим субъектам, которые вынуждены перестраивать свою деятельность, нести дополнительные издержки", сообщил он.