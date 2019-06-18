Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-18T11:48Z
https://ria.ru/20190618/1555659828.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/152314/27/1523142777_0:170:3039:1879_1036x0_80_0_0_7e96d695db9d14a92fe1dc78b8e36da2.jpg
РИА Новости

Нарышкин рассказал, как политика США вредит мировой экономике

Вчера, 11:48
350
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкДиректор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Архивное фото
УФА, 18 июн - РИА Новости. Практика экстерриториального применения Вашингтоном американских законов и санкций в отношении разных стран является крайне деструктивной, поскольку бьет по всей мировой экономике, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
Односторонние санкции и методы торговых войн за последние годы стали излюбленным приемом политики США, отметил Нарышкин, выступая во вторник в Уфе на проходящей под эгидой Совбеза РФ международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.
Танкер Front Altair после пожара в Оманском заливе
Вчера, 09:57
Нарышкин: Москва надеется на мирное разрешение инцидента в Оманском заливе
Что особенно тревожно, режимные ограничения вводятся "абсолютно произвольно, спонтанно и импульсивно", считает Нарышкин. "Их инициаторы не учитывают не только долгосрочные последствия, но и мнение ближайших экономических партнеров", - сказал директор СВР.
"Крайне деструктивной является практика экстерриториального применения американских законов, когда Вашингтон просто запрещает другим странам сотрудничать с неудобными для них игроками и фактически создает себе конкретные преимущества в торговле", - добавил Нарышкин.
Санкции США "ударяют не только по тем, против кого они введены, но и по многим другим экономическим субъектам, которые вынуждены перестраивать свою деятельность, нести дополнительные издержки", сообщил он.
"Нарушаются глобальные цепочки производства и поставок сырья, товаров, услуг, что оказывает негативное воздействие на всю мировую экономику", - резюмировал Нарышкин.
1600002
Служба внешней разведки РФСергей НарышкинЭкономика
Рекомендуем
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин
Запад намерен сделать из людей разобщенных индивидов, заявил Нарышкин
РИА
Новости
Нарышкин: Запад использует методы гибридной войны против России и Китая
Сергей Рябков
Рябков прокомментировал ситуацию вокруг Ирана
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Рябков прокомментировал наращивание Ираном производства урана
Лента
новостей
Здание Министерства иностранных дел РФ
Россия озабочена планами США отправить военных на Ближний Восток
Программирование
В СВР рассказали о планах Запада по кибератакам на Россию
В "Газпроме" прокомментировали возможную задержку по "Северному потоку — 2"
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин
Нарышкин сравнил действия Запада против Венесуэлы с вирусом в организме
"Газпром" продолжит переговоры о будущем транзите газа через Польшу
Стенд банка Открытие
В банке "Открытие" объяснили, для чего фотографируют клиентов
Два российских суперкомпьютера вошли в рейтинг самых мощных систем в мире
Министр энергетики РФ Александр Новак
Новак рассказал о положительном эффекте программы "нефть в обмен на товары"
Президент США Дональд Трамп
Трамп обвинил главу ЕЦБ в манипулировании курсом евро
Пригород Дамаска Дума
Китай готов принять участие в восстановлении Сирии
Стационарная платформа компании Лукойл на нефтегазоконденсатном месторождении имени Владимира Филановского в северной части акватории Каспийского моря
Новак сообщил о предложениях по разработке месторождений на Каспии
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:04Власти сообщили о нормализации ситуации в Чемодановке после конфликта
11:57МЧС предупредило москвичей о жаре до 31 градуса в среду
11:54Польша может обратиться в суд за компенсацией за "грязную" нефть в "Дружбе"
11:49Мединский назвал критерии успеха для кинематографистов
11:47Акцию с табличками устроили политтехнологи, заявила вице-мэр Екатеринбурга
11:47Полную картину конфликта в Чемодановке восстановили, заявил Белозерцев
11:46Польша оценила объем загрязненной нефти из России в один миллион тонн
11:46Экономика ЕС оправилась от российских контрсанкций, утверждает Могерини
11:45В Крыму задержали разыскиваемого Интерполом украинца
11:43В США на Помпео подали в суд за сокрытие записей со встречи Путина и Трампа
11:41СМИ: у здания Львовской областной администрации проходит акция протеста
11:37Россия готовит к отправке в США три ракетных двигателя РД-180
11:33Эксперт не видит политических проблем для поставки Ирану комплексов С-400
11:33Математики выяснили, сколько иммунных клеток нужно для защиты от ВИЧ
11:26Премию "Инновация-2019" вручат на Стрелке в Нижнем Новгороде
11:25По окраинам Норильска несколько дней гуляет белая медведица
11:25Комитет ГД поддержал проект о сокращенном рабочем дне для женщин в селах
11:14Эксперт оценил новый порядок присвоения звания старшего лейтенанта
11:13Россия продлевает действие турвиз для граждан Эстонии с месяца до полугода
11:12Мэрия Биробиджана объяснила, за что будут платить при входе в школу
Лента новостейМолния