Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-18T11:44Z
https://ria.ru/20190618/1555659761.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В ДНР раскритиковали отказ Киева от диалога с Донбассом

Вчера, 11:44
1037
ДОНЕЦК, 18 июн - РИА Новости. Неутешительные результаты переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе являются следствием уклонения Киева от прямого диалога с Донецком и Луганском, заявила во вторник полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что Киев не готов на прямой диалог с Донецком и Луганском, согласен только на переговоры в минском формате и прекращение огня.
Надежда Савченко в Броварском районном суде
5 июня, 04:31
Савченко рассказала об ошибке, из-за которой Киев может потерять Донбасс
"Комплекс мер, поддержанный резолюцией Совета Безопасности ООН, подразумевает именно прямые переговоры между сторонами конфликта – республиками (ДНР и ЛНР - ред.) и Украиной. Именно от этого ключевого условия киевское руководство всеми силами старается уклониться, что обуславливает неутешительные результаты переговоров на Минской площадке", - говорится в заявлении Никоноровой, распространенном пресс-службой МИД.
Полпред отметила, что "заявление Владимира Зеленского "демонстрирует, что президент Украины не понимает сути минских соглашений".
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
1000010
Ситуация в ДНР и ЛНРНаталья НиконороваДНРВ мире
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский
В ДНР назвали заявление Зеленского о готовности к перемирию лицемерным
РИА
Новости
Въезд в Чемодановку
Полную картину конфликта в Чемодановке восстановили, заявил Белозерцев
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский увидел угрозы из-за строительства "Северного потока – 2"
ДНР заявила об опасности возобновления активных боевых действий в Донбассе
Лента
новостей
Заседание Верховной рады Украины
В Раде попросили созвать СНБО из-за продажи канала ZIK окружению Медведчука
Президент Украины Владимир Зеленский на съезде партии Слуга народа в Киеве. 9 июня 2019
Зеленский рассказал, как начнет разговор с Путиным при встрече
В "Газпроме" прокомментировали возможную задержку по "Северному потоку — 2"
В ДНР обеспокоены уголовными делами против Кучмы
Троицкая, Комендантская, Оружейная и Боровицкая башни Московского Кремля
В Кремле отметили сходство позиций Порошенко и Зеленского
Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини
Экономика ЕС оправилась от российских контрсанкций, утверждает Могерини
Силовики обстреляли Ясное зажигательными боеприпасами, заявили в ДНР
Флаги Германии, России и ЕС
Посол Украины в Германии обвинил немецких политиков в "предательстве"
Россия и Сирии заявили, что ООН преуменьшает масштабы бедствия в Эль-Холь
Московский Кремль
В Кремле ответили на слова Зеленского о темах разговора с Путиным
Леонид Пасечник
В ЛНР прокомментировали слова Зеленского по Донбассу
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:57МЧС предупредило москвичей о жаре до 31 градуса в среду
11:54Польша может обратиться в суд за компенсацией за "грязную" нефть в "Дружбе"
11:49Мединский назвал критерии успеха для кинематографистов
11:47Акцию с табличками устроили политтехнологи, заявила вице-мэр Екатеринбурга
11:47Полную картину конфликта в Чемодановке восстановили, заявил Белозерцев
11:46Польша оценила объем загрязненной нефти из России в один миллион тонн
11:46Экономика ЕС оправилась от российских контрсанкций, утверждает Могерини
11:45В Крыму задержали разыскиваемого Интерполом украинца
11:43В США на Помпео подали в суд за сокрытие записей со встречи Путина и Трампа
11:41СМИ: у здания Львовской областной администрации проходит акция протеста
11:37Россия готовит к отправке в США три ракетных двигателя РД-180
11:33Эксперт не видит политических проблем для поставки Ирану комплексов С-400
11:33Математики выяснили, сколько иммунных клеток нужно для защиты от ВИЧ
11:26Премию "Инновация-2019" вручат на Стрелке в Нижнем Новгороде
11:25По окраинам Норильска несколько дней гуляет белая медведица
11:25Комитет ГД поддержал проект о сокращенном рабочем дне для женщин в селах
11:14Эксперт оценил новый порядок присвоения звания старшего лейтенанта
11:13Россия продлевает действие турвиз для граждан Эстонии с месяца до полугода
11:12Мэрия Биробиджана объяснила, за что будут платить при входе в школу
11:11Матвиенко выступила за принятие закона о социальном предпринимательстве
Лента новостейМолния