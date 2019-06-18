В ДНР раскритиковали отказ Киева от диалога с Донбассом

ДОНЕЦК, 18 июн - РИА Новости. Неутешительные результаты переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе являются следствием уклонения Киева от прямого диалога с Донецком и Луганском, заявила во вторник полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что Киев не готов на прямой диалог с Донецком и Луганском, согласен только на переговоры в минском формате и прекращение огня.

"Комплекс мер, поддержанный резолюцией Совета Безопасности ООН, подразумевает именно прямые переговоры между сторонами конфликта – республиками (ДНР и ЛНР - ред.) и Украиной. Именно от этого ключевого условия киевское руководство всеми силами старается уклониться, что обуславливает неутешительные результаты переговоров на Минской площадке", - говорится в заявлении Никоноровой, распространенном пресс-службой МИД.