Минпромторг в июле проведет отбор для выдачи субсидий на газовые турбины

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Минпромторг РФ в июле планирует объявить конкурс на субсидию для создания отечественной газовой турбины большой мощности, рассказал РИА Новости замглавы ведомства Василий Осьмаков.

"Заявки на получение субсидий – это другая история. "110-ка" (турбина ГТД-110 - ред.) и то, что планируется субсидировать, имеют свои ниши как в электроэнергетике, так и в проектах газового комплекса – СПГ, газоперекачке. Мы продолжаем работу над созданием российской турбины большой мощности. Конкурс планируем объявить в июле. Правила уже вышли, заканчивается подготовка обновленной внутренней нормативки", - сказал собеседник агентства.

По словам Осьмакова, российские требования по локализации достаточно жесткие – включают в себя как локализацию производства основных компонентов турбин, так и передачу контроля за технологиями. "Газовая турбина в энергетике – это элемент критической инфраструктуры. Мы не можем позволить, чтобы кто-то нам внезапно ее "отключил", перестал осуществлять сервис. Поэтому нам нужны свои сервисные компании, свои компетенции по производству и ремонту лопаток, своя компетенция по энергомашиностроению в целом", - объясняет он.

Сейчас требования сформулированы так, что любая иностранная компания может соответствовать им, если передаст технологию под контроль российской стороны, но пока не наблюдается тех, кто на 100% к этому готов, считает Осьмаков. "По большим машинам 400-500 МВт требования снижены, и эту площадку могут сохранить, в том числе для экспортных поставок из России. Но мы жестко сформулировали требования по диапазону 65-170 МВт, в настоящий момент ГТД-110 под них подпадает", - отмечает он.

Правительство РФ в марте утвердило правила предоставления из федерального бюджета субсидий российским компаниям на проведение НИОКР в рамках создания производства газовых турбин большой мощности. Финансирование из бюджета на 2019-2021 годы предусмотрено в объеме 7 миллиардов рублей.