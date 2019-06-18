Экс-посол США на Украине Тейлор вернулся в Киев как временный поверенный

КИЕВ, 18 июн – РИА Новости. Посол Уильям Тейлор вернулся на Украину как временный поверенный в делах США, а Кристина Квин, которая ранее временно руководила посольством США в Киеве, вернется к работе на должности заместителя главы миссии в посольстве США в Париже, сообщила во вторник пресс-служба посольства США в Киеве.

"Он (Уильям Тейлор – ред.) будет руководить нашей командой в это время исторических выборов и переходного периода", - говорится в заявлении посольства, опубликованном в Facebook.

По данным пресс-службы Тейлор заявил, что с нетерпением ждет старта работы на этой должности, а США остаются преданными успеху стабильной, процветающей, демократичной Украине и продолжат поддерживать суверенитет и территориальную целостность страны.

"Я с нетерпением жду того, чтобы возглавить команду посольства США в развитии прочных рабочих отношений с президентом Зеленским и его командой, другими украинскими чиновниками и политическими силами, а также поддержке наших крепких партнерских отношений с общественными организациями и украинским народом", - сказал Тейлор.

Отмечается, что Тейлор был послом США в Украине с 2006 по 2009 год, а также был специальным координатором Государственного департамента по вопросам Ближнего Востока, представителем США в Ближневосточном квартете и на других дипломатических должностях. Перед последним назначением Тейлор занимал должность исполнительного вице-президента Института мира США.

Кристина Квин, которая недавно руководила посольством США в Киеве как временный поверенный, вернется к своей работе в должности заместителя главы миссии.

Ранее госдепартамент сообщил об отставке посла США Мари Йованович в мае. Пресс-секретарь МИД Украины Екатерины Зеленко заявила, что Киев воспринимает отставку Йованович как плановый процесс ротации. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обвинил Йованович в необъективной подаче информации американскому руководству, в частности, о работе украинских правоохранителей. Временно поверенной в делах США стала Кристина Квин.