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РИА Новости

Экс-посол США на Украине Тейлор вернулся в Киев как временный поверенный

Вчера, 11:44
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКиев
Киев
© РИА Новости / Стрингер
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Киев. Архивное фото
КИЕВ, 18 июн – РИА Новости. Посол Уильям Тейлор вернулся на Украину как временный поверенный в делах США, а Кристина Квин, которая ранее временно руководила посольством США в Киеве, вернется к работе на должности заместителя главы миссии в посольстве США в Париже, сообщила во вторник пресс-служба посольства США в Киеве.
"Он (Уильям Тейлор – ред.) будет руководить нашей командой в это время исторических выборов и переходного периода", - говорится в заявлении посольства, опубликованном в Facebook.
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По данным пресс-службы Тейлор заявил, что с нетерпением ждет старта работы на этой должности, а США остаются преданными успеху стабильной, процветающей, демократичной Украине и продолжат поддерживать суверенитет и территориальную целостность страны.
"Я с нетерпением жду того, чтобы возглавить команду посольства США в развитии прочных рабочих отношений с президентом Зеленским и его командой, другими украинскими чиновниками и политическими силами, а также поддержке наших крепких партнерских отношений с общественными организациями и украинским народом", - сказал Тейлор.
Отмечается, что Тейлор был послом США в Украине с 2006 по 2009 год, а также был специальным координатором Государственного департамента по вопросам Ближнего Востока, представителем США в Ближневосточном квартете и на других дипломатических должностях. Перед последним назначением Тейлор занимал должность исполнительного вице-президента Института мира США.
Кристина Квин, которая недавно руководила посольством США в Киеве как временный поверенный, вернется к своей работе в должности заместителя главы миссии.
Ранее госдепартамент сообщил об отставке посла США Мари Йованович в мае. Пресс-секретарь МИД Украины Екатерины Зеленко заявила, что Киев воспринимает отставку Йованович как плановый процесс ротации. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обвинил Йованович в необъективной подаче информации американскому руководству, в частности, о работе украинских правоохранителей. Временно поверенной в делах США стала Кристина Квин.
Ранее Луценко в интервью Hill заявлял, что Йованович передала ему список "неприкасаемых", которых не должно преследовать украинское правосудие, а также что он не получил почти 4 миллионов долларов, которые, как предполагалось, посольство США переведет его ведомству. Посольство США опровергло его слова. Президент Украины Петр Порошенко тогда сообщил о поддержке Йованович, в МИД Украины заявили, что высоко ценят роль посла США в развитии партнерства двух стран.
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