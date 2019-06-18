В Иваново объяснили место региона в рейтинге благосостояния семей

ЯРОСЛАВЛЬ, 18 июн – РИА Новости. Предпоследнее место Ивановской области в рейтинге благосостояния семей обусловлено низкими зарплатами в регионе, сообщил областной департамент соцзащиты населения.

Ранее эксперты РИА Рейтинг по заказу РИА Новости подготовили рейтинг регионов России по благосостоянию семей, рассчитав остаток от зарплаты после минимальных расходов. За основу брались данные Росстата. Ивановская область занимает предпоследнюю строчку рейтинга со среднемесячным максимальным остатком 9,8 тысячи рублей в семье с двумя детьми и 19,8 тысячи рублей в семье с одним ребенком.

"Рейтинг… составлен с учетом всего двух показателей: среднемесячной номинальной заработной платы и величины прожиточного минимума. В настоящее время Ивановская область входит в число регионов с низким уровнем заработных плат. Несмотря на то, что темпы роста заработных плат сопоставимы со среднероссийскими, этого недостаточно, чтобы расчетный свободный денежный остаток семьи с детьми преодолел порог в 10 тысяч рублей", - говорится в сообщении департамента.

Поэтому приоритетным направлением для улучшений позиций региона в рейтинге, отмечают власти, является повышение заработной платы работников действующих организаций, а также создание новых высокопроизводительных рабочих мест в рамках реализации инвестиционных проектов.

Власти подчеркивают: в рейтинге не учитывается, что в связи с рождением и воспитанием детей семьям предоставляется государственная поддержка, а в Ивановской области действующий пакет федеральных и региональных мер включает 27 выплат, пособий, компенсаций и субсидий, а также мер, предоставляемых в натуральной форме.