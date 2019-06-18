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РИА Новости
Теплоснабжение

Российская газовая турбина большой мощности прошла первый этап испытаний

Вчера, 11:37
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© AFP 2019 / Johannes EiseleПроизводство газовых турбин
Производство газовых турбин
© AFP 2019 / Johannes Eisele
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Минпромторг РФ ожидает завершения испытаний опытно-промышленного образца отечественной газовой турбины большой мощности ГТД-110М в июне 2019 года, первая фаза испытаний завершена, рассказал РИА Новости замглавы ведомства Василий Осьмаков.

"Длительные испытания проходят успешно, в два этапа. Первая фаза испытаний завершена и показала, что заявленные параметры турбины достигнуты. Сейчас турбина смонтирована в ячейку Ивановских ПГУ, идёт второй этап испытаний, которые должны завершиться к концу июня. Затем мы перейдем к серийному производству. Пока всё идет в графике", - сказал собеседник агентства.

По его словам, ведутся переговоры по выбору кооперации отечественных предприятий для выпуска комплектующих для ГТД-110. Когда будут все предпосылки для выхода в серию, останется только определиться с моделью финансирования площадки, где будет налажено производство, добавил Осьмаков.
В России не производятся газовые турбины большой мощности для электростанций. Их разработка ведется в рамках совместного предприятия "Роснано", "Ростеха" (его структура НПО "Сатурн") и "Интер РАО", но они требуют доработки. В апреле 2018 года источники агентства Рейтер сообщали, что доработанная российская турбина ГТД-110М развалилась на испытаниях. "Ростех" заявил о выходе из строя части механизмов, что сдвигает срок завершения работ по турбине.
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