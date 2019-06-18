Российская газовая турбина большой мощности прошла первый этап испытаний

"Длительные испытания проходят успешно, в два этапа. Первая фаза испытаний завершена и показала, что заявленные параметры турбины достигнуты. Сейчас турбина смонтирована в ячейку Ивановских ПГУ, идёт второй этап испытаний, которые должны завершиться к концу июня. Затем мы перейдем к серийному производству. Пока всё идет в графике", - сказал собеседник агентства.

По его словам, ведутся переговоры по выбору кооперации отечественных предприятий для выпуска комплектующих для ГТД-110. Когда будут все предпосылки для выхода в серию, останется только определиться с моделью финансирования площадки, где будет налажено производство, добавил Осьмаков.

В России не производятся газовые турбины большой мощности для электростанций. Их разработка ведется в рамках совместного предприятия "Роснано", "Ростеха" (его структура НПО "Сатурн") и "Интер РАО", но они требуют доработки. В апреле 2018 года источники агентства Рейтер сообщали, что доработанная российская турбина ГТД-110М развалилась на испытаниях. "Ростех" заявил о выходе из строя части механизмов, что сдвигает срок завершения работ по турбине.