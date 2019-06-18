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РИА Новости

ЕС может заморозить переговоры с Анкарой по соглашению о таможенном союзе

Вчера, 11:34
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкВид на Анкару
Вид на Анкару
© РИА Новости / Антон Денисов
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Вид на Анкару. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 18 июн – РИА Новости, Александр Шишло. Евросоюз может заморозить переговоры с Анкарой по обновлению соглашения о таможенном союзе, если Турция не прекратит разработку месторождений углеводородов в спорных водах вблизи Кипра, сообщил во вторник информационный ресурс EUobserver.
"Государства ЕС пригрозят заморозить переговоры по обновлению таможенного союза с Турцией, если она не прекратит бурение газа в спорных водах вблизи Кипра, говорится в проекте выводов Совета ЕС по общим делам, заседание которого состоится в этот вторник", - пишет интернет-издание.
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По его информации, "ЕС готов ответить соответствующим образом и в полной солидарности с Кипром".
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил ранее, что Турция ведет разработку месторождений углеводородов в восточной части Средиземного моря в соответствии с международным правом и продолжит отстаивать права турок-кипритов на распоряжение природными богатствами острова.
На шельфе и в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра найдены месторождения газа. Турция считает, что имеет право на природные богатства в регионе. МИД Греции потребовал от Турции прекратить бурение в этой зоне.
Как ранее сообщило кипрское издание "Филелефтерос" со ссылкой на дипломатические источники, Кипр выдал ордер на арест экипажа турецкого бурового судна "Фатих" за бурение в ИЭЗ Кипра и подает судебный иск против компаний, сотрудничающих с Турецкой нефтяной компаний TPAO на континентальном шельфе кипрской ИЭЗ. Официальный представитель МИД Турции Хами Аксой заявил, что Анкара даст необходимый ответ, если власти Кипра попытаются арестовать экипаж судна "Фатих".
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