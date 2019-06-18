ЕС может заморозить переговоры с Анкарой по соглашению о таможенном союзе

БРЮССЕЛЬ, 18 июн – РИА Новости, Александр Шишло. Евросоюз может заморозить переговоры с Анкарой по обновлению соглашения о таможенном союзе, если Турция не прекратит разработку месторождений углеводородов в спорных водах вблизи Кипра, сообщил во вторник информационный ресурс EUobserver.

"Государства ЕС пригрозят заморозить переговоры по обновлению таможенного союза с Турцией, если она не прекратит бурение газа в спорных водах вблизи Кипра, говорится в проекте выводов Совета ЕС по общим делам, заседание которого состоится в этот вторник", - пишет интернет-издание.

По его информации, "ЕС готов ответить соответствующим образом и в полной солидарности с Кипром".

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил ранее, что Турция ведет разработку месторождений углеводородов в восточной части Средиземного моря в соответствии с международным правом и продолжит отстаивать права турок-кипритов на распоряжение природными богатствами острова.

На шельфе и в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра найдены месторождения газа. Турция считает, что имеет право на природные богатства в регионе. МИД Греции потребовал от Турции прекратить бурение в этой зоне.