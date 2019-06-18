Пушкина поприветствовала инициативу о наказании за домогательства

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина ("Единая Россия") приветствует разработку проекта, приравнивающего наказание за домогательства к изнасилованию, и отмечает, что ее инициатива о закреплении в законодательстве РФ понятия "домогательство" находится на стадии доработки.

Ранее депутат Госдумы Руслан Бальбек ("Единая Россия") сообщил РИА Новости, что разработал законопроект, приравнивающий наказание за домогательства к изнасилованию и предусматривающий наказание до шести лет лишения свободы. Планируется, что подобные действия будут квалифицироваться как преступление средней степени тяжести, то есть предусматривающее наказание до шести лет лишения свободы в зависимости от наступивших общественно опасных последствий, пояснил депутат.

"Замечательно, что у меня появился единомышленник. Если подобного рода инициатива возникает у моих коллег – значит время пришло. Мой законопроект о закреплении в российском законодательстве понятия "домогательство" находится на стадии доработки", - сказала Пушкина РИА Новости.

По ее словам, в ходе подготовки проекта были проведены консультации с представителями разных сообществ.