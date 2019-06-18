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РИА Новости

Пушкина поприветствовала инициативу о наказании за домогательства

Вчера, 11:33
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловОксана Пушкина
Оксана Пушкина
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Оксана Пушкина. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина ("Единая Россия") приветствует разработку проекта, приравнивающего наказание за домогательства к изнасилованию, и отмечает, что ее инициатива о закреплении в законодательстве РФ понятия "домогательство" находится на стадии доработки.
Ранее депутат Госдумы Руслан Бальбек ("Единая Россия") сообщил РИА Новости, что разработал законопроект, приравнивающий наказание за домогательства к изнасилованию и предусматривающий наказание до шести лет лишения свободы. Планируется, что подобные действия будут квалифицироваться как преступление средней степени тяжести, то есть предусматривающее наказание до шести лет лишения свободы в зависимости от наступивших общественно опасных последствий, пояснил депутат.
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"Замечательно, что у меня появился единомышленник. Если подобного рода инициатива возникает у моих коллег – значит время пришло. Мой законопроект о закреплении в российском законодательстве понятия "домогательство" находится на стадии доработки", - сказала Пушкина РИА Новости.
По ее словам, в ходе подготовки проекта были проведены консультации с представителями разных сообществ.
"Вывод один: давно пора навести порядок в законодательстве. Искалеченные судьбы женщин, нарушения психического здоровья, отсутствие возможности карьерного продвижения и роста – это лишь маленький перечень последствий сексуальных домогательств, который приводит к большой человеческой трагедии", - отметила Пушкина.
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Оксана ПушкинаГосдума РФОбщество
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