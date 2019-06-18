Темрезов: в КЧР благоустроят 59 дворов и 12 общественных территорий

ЧЕРКЕССК, 18 июн - РИА Новости. В Карачаево-Черкесии до конца 2019 года планируется благоустроить 59 дворовых территорий и 12 общественных пространств, сообщил глава КЧР Рашид Темрезов на своей странице в Instagram.

К концу этого года в 5 муниципальных образованиях Карачаево-Черкесии в рамках реализации регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" планируется благоустроить 59 дворовых территорий. Благоустройство запланировано в столице республики - Черкесске, а также в Карачаевском городском округе, Медногорском городском поселении, Правокубанском городском поселении и городе Усть-Джегута.

"Помимо этого, будет благоустроено 12 общественных территорий в городах Черкесск и Теберда, аулах Адыге-Хабль, Эркен-Халк, Бесленей, Кубина, Эльбурган, селах Куржиново, Счастливое, Учкекен, Сары-Тюз и станице Зеленчукской", - сообщил глава республики.