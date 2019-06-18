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РИА Новости
Танки
Это подкаст о танках и обо всем, что с ними связано. Вместе с экспертами World of Tanks мы проследим историю самых знаменитых танков мира, секретных проектов и прототипов, так и не вошедших в производство. Расскажем о сражениях и тактике ведения боя, лучших инженерах, механиках и конструкторах.

Боги войны. Как артиллерия помогла выиграть Великую Отечественную

Вчера, 12:00
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Танки
Боги войны. Как артиллерия помогла выиграть Великую Отечественную
Вчера, 12:00
В первые дни войны во фронтовых сводках германского командования не было ни одного упоминания о боевой работе советской артиллерии. Однако в 1942 году ситуация в корне изменилась. О мощи советской артиллерии заговорили даже оружейники вермахта.
Это случилось во много благодаря появлению 76-миллиметровой пушки ЗиС-3, больше известной как Грабинская. Самое массовое орудие Второй мировой войны. Простую, но надежную пушку советские солдаты очень любили. И когда она подбивала вражеские танки, даже целовали ее.
Помимо пушки ЗиС-3, есть и другие менее известные, но не менее гениальные артиллерийские орудия. Это 152-мм гаубица-пушка Фёдора Петрова или самоходная артиллерийская установка знаменитого танка Т-34 — СУ-122, созданная Львом Горлицким.
Почему немцы называли русскую артиллерию "знатной"? Что особенного было в разработках советских инженеров? Из-за чего случались разногласия между конструкторскими бюро?
Подкаст подготовлен совместно с разработчиками игры "World of Tanks" и при поддержке танкового радио wargaming.fm
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Эпизод подготовил Лина Алексюнайте
Монтировал Андрей Темнов
Эксперт эпизода историк Алексей Макаров
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ТанкиПодкаст
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