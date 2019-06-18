Фрегат "Адмирал Горшков" прошел Панамский канал

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Фрегат Северного флота "Адмирал Горшков" вышел в Карибское море, преодолев Панамский канал, сообщил начальник пресс-службы Севфлота капитан первого ранга Вадим Серга.

"Фрегат Северного флота "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" преодолел Панамский канал и вышел в Карибское море. Остальные корабли отряда Северного флота пройдут Панамским каналом в течение суток", - сказал он.

Серга рассказал, что в Карибском море российские корабли продолжат выполнять задачи в соответствии с планом дальнего похода и совершат деловые заходы в порты ряда островных государств региона.

Отряд кораблей и судов Северного флота вышел в дальний поход из Североморска 26 февраля. Помимо фрегата "Адмирал Горшков", в состав отряда входят многофункциональное судно МТО "Эльбрус", средний морской танкер "Кама" и спасательный буксир "Николай Чикер". С начала дальнего похода корабли и суда отряда преодолели более 26 тысяч морских миль.