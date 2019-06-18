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РИА Новости
Война в Сирии

В Сирию за сутки вернулись более 1,2 тысячи беженцев

11:22
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинПограничный переход "Насиб" на границе с Иорданией
Пограничный переход Насиб на границе с Иорданией
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Пограничный переход "Насиб" на границе с Иорданией. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Более 360 человек вернулись из Ливана в Сирию за сутки, еще свыше 850 человек прибыли в САР из Иордании, следует из информационного бюллетеня центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованного на странице Минобороны РФ в Facebook.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1 217 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 364 человека (женщин – 109, детей – 185), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 853 человека (женщин – 256, детей – 435)", - говорится в сообщении.
Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем
09:32
В Дамаске призвали американских и турецких военных покинуть Сирию
Отмечается, что в места постоянного проживания в течение суток вывод граждан Сирии не осуществлялся.
Добавляется, что инженерные подразделения ВС Сирии выполняли задачи по разминированию местности и объектов в населенных пунктах Джасим, Эль-Харра (провинция Дераа) и Дума (провинция Дамаск). За сутки специалисты разминировали 3,6 гектара территории, обнаружено и уничтожено 35 взрывоопасных предметов (ВОП).
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3 ноября 2017, 14:18
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
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