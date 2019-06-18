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РИА Новости

В Крыму пообещали до четверга решить проблему с остановкой газозаправок

11:20
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗаправочная колонка на автомобильной газонаполнительной компрессорной станции "Газпром"
Заправочная колонка на автомобильной газонаполнительной компрессорной станции Газпром
© РИА Новости / Антон Денисов
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Заправочная колонка на автомобильной газонаполнительной компрессорной станции "Газпром". Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости. Власти столицы Крыма до четверга урегулируют ситуацию с остановкой газозаправочных комплексов в Симферополе, которые обеспечивают топливом основную часть городских автобусов, сообщила РИА Новости глава горадминистрации Наталья Маленко.
Ранее собственники трех заправочных комплексов в обращении к властям предупредили, что из-за накопленных долгов в размере около 23 миллионов рублей одна автогазонаполнительная газовая станция (АГНКС) уже остановлена, две другие получили предписания от поставщика газа об остановке работы до конца июня. По мнению собственников, эта ситуация может привести к полной остановке заправки автобусов и как следствие к невыходу их на маршруты.
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"Проблема очень серьезная, мы будем с этим разбираться. Встречалась уже с МУП "Горавтотранс", до четверга мы должны разработать алгоритм, как мы эту ситуацию будем исправлять", - сказала Маленко.
Автобусы большой вместимости на газомоторном топливе ранее были закуплены для работы в Симферополе по лизингу и договору с ГТЛК. На городские маршруты ежедневно выходит до 120 единиц автобусов, находящихся в ведении МУП "Горавтотранс", они перевозят основную часть пассажиров. Согласно подписанным договорам, автобусы заправляются в Симферополе на четырех АГНКС, при этом 100 единиц обслуживаются на трех частных станциях, 20 единиц - на комплексе ГУП "Черноморнефтегаз".
Директор МУП "Горавтотранс" Денис Майоров заявил РИА Новости, что для выплат за заправленный газ предприятию не хватает средств.
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Наталья МаленкоГТЛКРеспублика КрымСимферопольКрымЧерноморнефтегазОбщество
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