В "Газпроме" прокомментировали возможную задержку по "Северному потоку — 2"

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Возможная задержка Данией "Северного потока-2" может обернуться убытками, которые рано или поздно ей придется компенсировать, заявил член правления "Газпрома" Сергей Кузнец.
"У них есть ответственность, которая рано или поздно может возникнуть. Насколько я знаю, компания Nord Stream (2 AG - ред.) намекнула, что инвестиции уже сделаны и задержки в прокладке из-за согласования маршрута газопровода могут обернуться убытками, которые рано или поздно придется компенсировать", - сказал Кузнец в рамках пресс-конференции.
Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Из этих стран Nord Stream 2 AG осталось получить разрешение на строительство только от Дании.
Nord Stream 2 AG 15 апреля сообщила, что подала датскому регулятору третью заявку на строительство "Северного потока-2" – теперь в исключительной экономической зоне Дании к югу от острова Борнхольм. Датские власти в марте просили компанию рассмотреть именно этот вариант. В этой заявке содержится две альтернативы маршрута. При этом сейчас в регуляторе DEA уже находятся две заявки на строительство - по основному маршруту в территориальных водах страны к югу от острова Борнхольм и альтернативному - к северо-западу от Борнхольма.
14 июня, 12:34Удастся ли США запугать участников "Северного потока-2"? Мнение экспертаВ конгресс США внесен законопроект о санкциях против "Северного потока-2". В эфире радио Sputnik заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Павел Фельдман оценил последствия от введения санкций.