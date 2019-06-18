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РИА Новости

В "Газпроме" прокомментировали возможную задержку по "Северному потоку — 2"

11:18
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Возможная задержка Данией "Северного потока-2" может обернуться убытками, которые рано или поздно ей придется компенсировать, заявил член правления "Газпрома" Сергей Кузнец.
"У них есть ответственность, которая рано или поздно может возникнуть. Насколько я знаю, компания Nord Stream (2 AG - ред.) намекнула, что инвестиции уже сделаны и задержки в прокладке из-за согласования маршрута газопровода могут обернуться убытками, которые рано или поздно придется компенсировать", - сказал Кузнец в рамках пресс-конференции.
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Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Из этих стран Nord Stream 2 AG осталось получить разрешение на строительство только от Дании.
Nord Stream 2 AG 15 апреля сообщила, что подала датскому регулятору третью заявку на строительство "Северного потока-2" – теперь в исключительной экономической зоне Дании к югу от острова Борнхольм. Датские власти в марте просили компанию рассмотреть именно этот вариант. В этой заявке содержится две альтернативы маршрута. При этом сейчас в регуляторе DEA уже находятся две заявки на строительство - по основному маршруту в территориальных водах страны к югу от острова Борнхольм и альтернативному - к северо-западу от Борнхольма.
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