В "Газпроме" прокомментировали возможную задержку по "Северному потоку — 2"

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Возможная задержка Данией "Северного потока-2" может обернуться убытками, которые рано или поздно ей придется компенсировать, заявил член правления "Газпрома" Сергей Кузнец.

"У них есть ответственность, которая рано или поздно может возникнуть. Насколько я знаю, компания Nord Stream (2 AG - ред.) намекнула, что инвестиции уже сделаны и задержки в прокладке из-за согласования маршрута газопровода могут обернуться убытками, которые рано или поздно придется компенсировать", - сказал Кузнец в рамках пресс-конференции.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Из этих стран Nord Stream 2 AG осталось получить разрешение на строительство только от Дании.