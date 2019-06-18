"Газпром" рассчитывает, что "Северный поток — 2" запустят вовремя

"Я понимаю ваши опасения по графику ввода проектов, но пока их не разделяю, потому что на сегодняшний день все работы абсолютно идут в графике. Мы рассчитываем, что проекты будут запущены вовремя. Да, есть определенные сложности, но это те рабочие сложности, которыми возможно управлять на сегодняшний день", - ответила Бурмистрова на замечание журналиста о сроках реализации проектов "Северный поток-2", Eugal и второй нитки "Турецкого потока".