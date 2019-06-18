"Газпром" рассчитывает, что "Северный поток — 2" запустят вовремя

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. "Газпром" рассчитывает, что строящиеся газопроводы для поставок российского газа в европейские страны - "Северный поток-2", Eugal, вторая нитка "Турецкого потока" - будут запущены вовремя, все работы идут по графику, сообщила в ходе пресс-конференции глава "Газпром экспорта", зампред правления "Газпрома" Елена Бурмистрова.
"Я понимаю ваши опасения по графику ввода проектов, но пока их не разделяю, потому что на сегодняшний день все работы абсолютно идут в графике. Мы рассчитываем, что проекты будут запущены вовремя. Да, есть определенные сложности, но это те рабочие сложности, которыми возможно управлять на сегодняшний день", - ответила Бурмистрова на замечание журналиста о сроках реализации проектов "Северный поток-2", Eugal и второй нитки "Турецкого потока".
"Вы упомянули Eugal, сухопутную часть. У меня, в общем-то, на сегодняшний момент нет сомнения, что она не будет построена, точно так же все работы идут в графике", - добавила она.
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