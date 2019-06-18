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РИА Новости

В ООН предсказали сокращение населения России до 100 миллионов человек

11:17
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПарк "Зарядье"
Парк Зарядье
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Число жителей России может сократиться до 100 миллионов человек к концу 2070-х годов в соответствии с пессимистичным вариантом прогноза экспертов ООН, следует из доклада организации.
Население России, которое сейчас составляет около 145 миллионов, по другим оценкам, может с наступлением 2080 года превысить 160 миллионов человек. При этом среднее медианное значение для 2080 года составляет около 127 миллионов.
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Вчера, 19:55
В ООН опубликовали новый прогноз численности населения Земли
По оптимистичным прогнозам к 2100 году население РФ может превысить отметку в 180 миллионов человек, в соответствии с худшим сценарием к наступлению следующего столетия оно станет меньше 85 миллионов.
В целом число жителей планеты через 30 лет увеличится на 2 миллиарда и достигнет 9,7 миллиарда человек, Индия в скором времени обгонит Китай по количеству населения, отмечается в докладе ООН.
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