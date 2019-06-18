В ООН предсказали сокращение населения России до 100 миллионов человек

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Число жителей России может сократиться до 100 миллионов человек к концу 2070-х годов в соответствии с пессимистичным вариантом прогноза экспертов ООН, следует из доклада организации.

Население России, которое сейчас составляет около 145 миллионов, по другим оценкам, может с наступлением 2080 года превысить 160 миллионов человек. При этом среднее медианное значение для 2080 года составляет около 127 миллионов.

По оптимистичным прогнозам к 2100 году население РФ может превысить отметку в 180 миллионов человек, в соответствии с худшим сценарием к наступлению следующего столетия оно станет меньше 85 миллионов.