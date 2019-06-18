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РИА Новости

Суд арестовал 15 участников массовой драки в Чемодановке

11:16
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© Фото : предоставлено сообществом "Типичная Пенза"Ситуация на народном сходе в селе Чемодановка Пензенской области. 14 июня 2019
Ситуация на народном сходе в селе Чемодановка Пензенской области. 14 июня 2019
© Фото : предоставлено сообществом "Типичная Пенза"
ПЕНЗА, 18 июн - РИА Новости. Первомайский районный суд Пензы во вторник заключил под стражу 15 участников массовой драки в селе Чемодановка, сообщил во вторник РИА Новости пресс-секретарь суда Сергей Маслов.
"Сегодня вынесено решение об аресте на два месяца 15 граждан. В течение дня будут рассмотрены ходатайства следствия об избрании меры пресечения еще 13", - сказал собеседник агентства.
Массовая драка между цыганским и нецыганским населением Чемодановки, по данным полиции, вспыхнула 13 июня на бытовой почве. Пострадали пять человек, из них один впоследствии скончался в больнице, а еще один до сих пор находится в тяжелом состоянии.
Ситуация на народном сходе в селе Чемодановка Пензенской области. 14 июня 2019
Вчера, 20:37
Жители Чемодановки пожаловались прокурору на односельчан
На следующий день в Чемодановке прошел народный сход, на который приехал губернатор региона Иван Белозерцев. Глава области заверил селян, что виновных в трагедии накажут по закону. По словам пресс-секретаря губернатора Дины Черемушкиной, после конфликта все цыгане добровольно уехали из Чемодановки и соседнего села Лопатки.
Тем временем ситуация дошла до самого верха – как заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, о произошедшем доложили Владимиру Путину. Уголовное дело расследует центральный аппарат СК РФ, задержаны 28 участников конфликта, один из них – подозреваемый непосредственно в убийстве.
Как сообщалось в одном из пабликов в "ВКонтакте", конфликт начался из-за того, что цыгане приставали к дочерям местных жителей. В свою очередь президент Федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежда Деметер заявила НСН, что инцидент случился из-за ссоры детей на пруду, а селяне сами пришли к цыганам и начали драку.
Губернатор со своей стороны призвал воздержаться от преждевременных выводов и дождаться итогов расследования.
Народный сход с перекрытием шоссе М5 в селе Чемодановка Пензенской области. 14 июня 2019
Вчера, 19:16
Все цыгане уехали из Чемодановки
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Массовая драка в Пензенской областиПензенская областьПроисшествия
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