В Калужской области три человека погибли при пожаре в жилом доме

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Три человека погибли при пожаре в шестиквартирном жилом доме в городе Боровске Калужской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

"Пожар произошел на кровле двухэтажного шестиквартирного кирпичного жилого дома номер 9 на площади Ленина. Погибли три человека", - сказал собеседник агентства.

По его словам, общая площадь возгорания составила почти 105 квадратных метров. Из горящего дома были эвакуированы 11 человек. В 02.40 пожар удалось ликвидировать. К тушению привлекались 36 человек и 13 единиц техники. Обстоятельства ЧП выясняются.