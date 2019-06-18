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РИА Новости

В Калужской области три человека погибли при пожаре в жилом доме

11:09
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Три человека погибли при пожаре в шестиквартирном жилом доме в городе Боровске Калужской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"Пожар произошел на кровле двухэтажного шестиквартирного кирпичного жилого дома номер 9 на площади Ленина. Погибли три человека", - сказал собеседник агентства.
По его словам, общая площадь возгорания составила почти 105 квадратных метров. Из горящего дома были эвакуированы 11 человек. В 02.40 пожар удалось ликвидировать. К тушению привлекались 36 человек и 13 единиц техники. Обстоятельства ЧП выясняются.
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