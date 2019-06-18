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РИА Новости
Новое оружие России

В Уфе представили новые российские средства борьбы с дронами

11:07
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© Depositphotos / FesenkoДрон в небе
Дрон в небе
© Depositphotos / Fesenko
Дрон в небе. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Новейшие российские средства борьбы с беспилотниками, в том числе переносные комплексы подавления БЛА "Ступор", представили в Уфе на международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, сообщили во вторник в пресс-службе Рособоронэкспорта.
"Среди экспонатов предприятий, представленных на форуме, особый интерес иностранных заказчиков ожидается к переносному комплексу электромагнитного подавления беспилотных летательных аппаратов "Ступор" и радиолокационной системе обнаружения и сопровождения наземных, надводных и воздушных целей "Енот", - говорится в сообщении.
Также на уфимском форуме представлены автоматы Калашникова новейших серий АК203, АК-12 и АК-15, натурный образец специального водометного автомобиля "Шторм".
Правительство Москвы на своем стенде покажет продвигаемые Рособоронэкспортом за рубеж технологии безопасного "умного города", которые применялись, в том числе, для обеспечения безопасности на чемпионате мира-2018 по футболу.
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