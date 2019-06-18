В Уфе представили новые российские средства борьбы с дронами

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Новейшие российские средства борьбы с беспилотниками, в том числе переносные комплексы подавления БЛА "Ступор", представили в Уфе на международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, сообщили во вторник в пресс-службе Рособоронэкспорта.

"Среди экспонатов предприятий, представленных на форуме, особый интерес иностранных заказчиков ожидается к переносному комплексу электромагнитного подавления беспилотных летательных аппаратов "Ступор" и радиолокационной системе обнаружения и сопровождения наземных, надводных и воздушных целей "Енот", - говорится в сообщении.

Также на уфимском форуме представлены автоматы Калашникова новейших серий АК203, АК-12 и АК-15, натурный образец специального водометного автомобиля "Шторм".