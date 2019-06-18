Нападение на исполнительного директора Фонда кино в Москве попало на видео

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Момент нападения неизвестного мужчины на исполнительного директора Фонда кино Вячеслава Тельнова в Москве попал в объектив камеры наружного наблюдения.
На кадрах, опубликованных РЕН ТВ, видно, как злоумышленник сбивает Тельнова с ног, делает фотографию и убегает.
Как сообщили РИА Новости в столичном главке МВД, мужчина несколько раз ударил Тельнова и скрылся. Пострадавший обратился в больницу, врачи оказали ему медицинскую помощь и отпустили домой.
Полиция ищет нападавшего. Возбуждено уголовное дело по статье "Побои".
Сам Тельнов рассказал РИА Новости, что избили его довольно сильно, при этом мотивы злоумышленника ему неизвестны.