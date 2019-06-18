В Италии арестовали глав фирмы, ремонтировавшей рухнувший мост в Генуе

РИМ, 18 июн - РИА Новости, Сергей Старцев. Руководители строительной фирмы, принимавшей участие в работах по восстановлению обрушившегося в прошлом году в Генуе "моста Моранди", арестованы по обвинению в связях с мафией, сообщил во вторник журналистам представитель генуэзской прокуратуры.

Как отмечается, речь идет о двух представителях неаполитанской компании Tecnodem, получившей субподряды на проведение работ по демонтажу поврежденных конструкций моста. Сотрудникам Управления по борьбе с организованной преступностью Генуи вместе с коллегами из Неаполя удалось установить, что руководство фирмы имеет тесные контакты с могущественной преступной организацией каморра, действующей на юге Италии. При этом один из фигурантов данного дела оказался лишь подставным лицом и действовал по поручению мафиози. В мае Tecnodem была полностью отстранена от выполнения работ в Генуе.

В настоящее время следователи проводят серию обысков в Генуе и Неаполе, изымая документы по данному делу. Подробности операции правоохранительных органов будут изложены журналистам в ходе пресс-конференции, которая состоится в 11.00 (12.00 мск) в генуэзской прокуратуре.