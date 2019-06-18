Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-18T11:02Z
https://ria.ru/20190618/1555657385.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/rsport/114089/36/1140893694_0:209:4000:2459_1036x0_80_0_0_9280b0ba7871f7fe12411c79ff84c2ae.jpg
РИА Новости

В Италии арестовали глав фирмы, ремонтировавшей рухнувший мост в Генуе

11:02
128
© AFP 2019 / Piero CRUCIATTIОбрушившийся мост в Генуе
Обрушившийся мост в Генуе
© AFP 2019 / Piero CRUCIATTI
Обрушившийся мост в Генуе. Архивное фото
РИМ, 18 июн - РИА Новости, Сергей Старцев. Руководители строительной фирмы, принимавшей участие в работах по восстановлению обрушившегося в прошлом году в Генуе "моста Моранди", арестованы по обвинению в связях с мафией, сообщил во вторник журналистам представитель генуэзской прокуратуры.
Как отмечается, речь идет о двух представителях неаполитанской компании Tecnodem, получившей субподряды на проведение работ по демонтажу поврежденных конструкций моста. Сотрудникам Управления по борьбе с организованной преступностью Генуи вместе с коллегами из Неаполя удалось установить, что руководство фирмы имеет тесные контакты с могущественной преступной организацией каморра, действующей на юге Италии. При этом один из фигурантов данного дела оказался лишь подставным лицом и действовал по поручению мафиози. В мае Tecnodem была полностью отстранена от выполнения работ в Генуе.
Мигранты в потру Катания на острове Сицилия, Италия. Архивное фото
16 июля 2018, 13:52
"Бизнес мафий": МВД Италии критикует миграцию из Африки
В настоящее время следователи проводят серию обысков в Генуе и Неаполе, изымая документы по данному делу. Подробности операции правоохранительных органов будут изложены журналистам в ходе пресс-конференции, которая состоится в 11.00 (12.00 мск) в генуэзской прокуратуре.
Обрушение одного из основных пилонов и большого пролета виадука, построенного на автостраде А10 в Генуе в 1967 году по проекту архитектора Риккардо Моранди, произошло 14 августа 2018 года. В момент ЧП на мосту находились более 30 автомобилей. Жертвами этой трагедии стали 43 человека, серьезные ранения получили около 10 граждан. Более 600 жителей города тогда лишились крова, поскольку были вынуждены оставить дома, расположенные в опасной зоне вблизи моста. Министр инфраструктуры и транспорта Италии Данило Тонинелли заверил, что мост в Генуе будет полностью восстановлен и торжественно открыт в начале 2020 года.
000000
Обсудить 0
ГенуяИталияВ мире
Рекомендуем
Вячеслав Тельнов
Исполнительный директор Фонда кино рассказал подробности нападения на него
РИА
Новости
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2
"Газпром" рассчитывает, что "Северный поток — 2" запустят вовремя
"Газпром" продолжит переговоры о будущем транзите газа через Польшу
В Индонезии 17 человек погибли при кораблекрушении
Лента
новостей
Момент избиения исполнительного директора Фонда Кино попал на камеры
Нападение на исполнительного директора Фонда кино в Москве попало на видео
В "Газпроме" прокомментировали возможную задержку по "Северному потоку — 2"
Дрон в небе
В Уфе представили новые российские средства борьбы с дронами
Названы самые распространенные профессии в России
Заготовка из высокообогащенного урана
Российский постпред прокомментировал наращивание Ираном производства урана
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский увидел угрозы из-за строительства "Северного потока – 2"
Владимир Плахотнюк
МВД Молдавии попросил прокуратуру снять неприкосновенность с Плахотнюка
В Нижегородской области ребенок сломал руку на батуте
Заседание Конституционного суда в Санкт-Петербурге
Конституционный суд уточнил процедуру получения разрешений на митинги
Сотрудник Федеральной службы судебных приставов (ФССП) в Басманном суде
Российские приставы могут получить особый статус и пенсию в 45 лет
Программирование
В СВР рассказали о планах Запада по кибератакам на Россию
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:27Политологи назвали возможные темы прямой линии с Путиным
11:27Фрегат "Адмирал Горшков" прошел Панамский канал
11:26Космический телескоп "Спектр-М" планируют запустить в начале 2030-х годов
11:22В Сирию за сутки вернулись более 1,2 тысячи беженцев
11:20В Крыму пообещали до четверга решить проблему с остановкой газозаправок
11:18В "Газпроме" прокомментировали возможную задержку по "Северному потоку — 2"
11:18"Газпром" рассчитывает, что "Северный поток — 2" запустят вовремя
11:17МВД Молдавии попросил прокуратуру снять неприкосновенность с Плахотнюка
11:17В ООН предсказали сокращение населения России до 100 миллионов человек
11:16Суд арестовал 15 участников массовой драки в Чемодановке
11:11Конституционный суд уточнил процедуру получения разрешений на митинги
11:09В Калужской области три человека погибли при пожаре в жилом доме
11:07В Уфе представили новые российские средства борьбы с дронами
11:04"Газпром" продолжит переговоры о будущем транзите газа через Польшу
11:03Нападение на исполнительного директора Фонда кино в Москве попало на видео
11:02В Италии арестовали глав фирмы, ремонтировавшей рухнувший мост в Генуе
11:00Исполнительный директор Фонда кино рассказал подробности нападения на него
10:56В Нижегородской области ребенок сломал руку на батуте
10:55В Индонезии 17 человек погибли при кораблекрушении
10:55Российские приставы могут получить особый статус и пенсию в 45 лет
Лента новостейМолния