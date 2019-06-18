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РИА Новости

Исполнительный директор Фонда кино рассказал подробности нападения на него

11:00
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВячеслав Тельнов
Вячеслав Тельнов
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Вячеслав Тельнов . Архивное фото
МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Исполнительный директор Фонда кино Вячеслав Тельнов рассказал РИА Новости подробности нападения на него – по его словам, его избили около дома, после инцидента он обратился к врачу.
Ранее в пресс-службе столичного главка МВД агентству сообщили, что неизвестный избил человека в Москве, возбуждено дело по статье "побои". Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах столицы, пострадавшим оказался исполнительный директор Фонда кино Вячеслав Тельнов.
"Вчера на меня напали у дома, избили. Не знаю, что хотели, ничего не отобрали. Я обратился ко врачу и в полицию", – сказал Тельнов. Он добавил, что удары были достаточно сильными.
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