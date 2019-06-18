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РИА Новости

В Нижегородской области ребенок сломал руку на батуте

10:56
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 июн — РИА Новости. Девочка сломала руку на батуте в поселке Дальнее Константиново, на хозяина батута завели дело о ненадлежащем оказании услуг, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.
По версии следствия, 13 мая в рабочем поселке Дальнее Константиново во время развлечений на игровой горке-батуте шестилетняя девочка сломала руку. В отношении индивидуального предпринимателя возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей).
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"Следователи СК полагают, что травмирование ребенка произошло в результате несоблюдения индивидуальным предпринимателем установленных правил эксплуатации надувного оборудования. Работа надувного оборудования в поселке прекращена. Расследование по уголовному делу продолжается", - говорится в сообщении регионального СУСК.
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Следственный комитет РФНижний НовгородНижегородская областьПроисшествия
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