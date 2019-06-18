В Нижегородской области ребенок сломал руку на батуте

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 июн — РИА Новости. Девочка сломала руку на батуте в поселке Дальнее Константиново, на хозяина батута завели дело о ненадлежащем оказании услуг, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.

По версии следствия, 13 мая в рабочем поселке Дальнее Константиново во время развлечений на игровой горке-батуте шестилетняя девочка сломала руку. В отношении индивидуального предпринимателя возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей).