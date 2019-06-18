Российские приставы могут получить особый статус и пенсию в 45 лет

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Российские приставы могут получить новый статус, повышенную зарплату и возможность выхода на пенсию в 45 лет, заявил РИА Новости председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Груздев является членом правительственной комиссии по законопроектной деятельности, которая рассмотрела проект "О службе в органах принудительного исполнения Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

"Сегодня ФССП России отнесена к системе органов власти, в которых возможно прохождение только федеральной гражданской службы, при этом судебные приставы обладают полномочиями, в том числе свойственными правоохранительным органам. В связи с этим логична необходимость отнести службу в ФССП к государственной службе иного вида", - сказал собеседник агентства.

По его словам, принятие законопроекта создаст новый вид службы – в органах принудительного исполнения. Служба судебных приставов получит особый статус, социальная защищенность служащих повысится, поскольку в этом отношении они, по сути, будут приравнены к сотрудникам силовых структур, отметил Груздев.