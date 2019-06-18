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РИА Новости

Российские приставы могут получить особый статус и пенсию в 45 лет

10:55
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкСотрудник Федеральной службы судебных приставов (ФССП) в Басманном суде
Сотрудник Федеральной службы судебных приставов (ФССП) в Басманном суде
© РИА Новости / Владимир Песня
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Сотрудник Федеральной службы судебных приставов (ФССП) в Басманном суде. Архивное фото
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Российские приставы могут получить новый статус, повышенную зарплату и возможность выхода на пенсию в 45 лет, заявил РИА Новости председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.
Груздев является членом правительственной комиссии по законопроектной деятельности, которая рассмотрела проект "О службе в органах принудительного исполнения Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
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"Сегодня ФССП России отнесена к системе органов власти, в которых возможно прохождение только федеральной гражданской службы, при этом судебные приставы обладают полномочиями, в том числе свойственными правоохранительным органам. В связи с этим логична необходимость отнести службу в ФССП к государственной службе иного вида", - сказал собеседник агентства.
По его словам, принятие законопроекта создаст новый вид службы – в органах принудительного исполнения. Служба судебных приставов получит особый статус, социальная защищенность служащих повысится, поскольку в этом отношении они, по сути, будут приравнены к сотрудникам силовых структур, отметил Груздев.
"В результате, можно сказать, реформы, которая затронет 62 тысячи человек, денежное содержание судебных приставов будет увеличено, что особенно справедливо, учитывая ту огромную нагрузку, которая сейчас приходится на каждого из них. К тому же значительно изменится пенсионное обеспечение. У сотрудников ФССП оно будет таким же, как у военнослужащих. Появится возможность выходить на пенсию по выслуге через 20 лет службы или в возрасте 45 лет", - заявил он.
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