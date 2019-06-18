Российский постпред прокомментировал наращивание Ираном производства урана

ВЕНА, 18 июн - РИА Новости. Тегеран подаёт политический сигнал участникам Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, наращивая темпы производств низгообогащенного урана, заявил во вторник постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Как оценивать решение Ирана нарастить темпы производства низкообогащенного урана? Ясно, что на данном этапе это политический сигнал: Тегеран ожидает более энергичных усилий по восстановлению баланса между экономической и ядерной частями СВПД, подорванного санкциями США", - написал Ульянов в Twitter

Как оценивать решение Ирана нарастить темпы производства низкообогащенного урана? Ясно,что на данном этапе это политический сигнал: Тегеран ожидает более энергичных усилий по восстановлению баланса между эконом.и ядерной частями СВПД, подорванного санкциями США. — Mikhail Ulyanov (@Amb_Ulyanov) 18 июня 2019 г.

Восьмого мая, в годовщину выхода США из ядерной сделки, Иран объявил о прекращении выполнения ряда добровольно принятых в рамках СВПД обязательств - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Тегеран заявил, что не считает себя связанным ограничениями по ним.

В Иране объяснили принятые меры нарушениями США ядерной сделки и введением Вашингтоном санкций против Тегерана, а также неспособностью оставшихся в СВПД членов (Германия, Франция, Великобритания, Китай и Россия) в должной мере решить возникшие проблемы. В этой связи Иран дал указанным странам 60 дней на обеспечение интересов Ирана, пообещав в то же время вернуться к исполнению приостановленных обязательств, если им удастся решить возникшие в связи с действиями США проблемы.