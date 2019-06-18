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РИА Новости

Российский постпред прокомментировал наращивание Ираном производства урана

10:50
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© Фото : public domainЗаготовка из высокообогащенного урана
Заготовка из высокообогащенного урана
© Фото : public domain
Заготовка из высокообогащенного урана. Архивное фото
ВЕНА, 18 июн - РИА Новости. Тегеран подаёт политический сигнал участникам Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, наращивая темпы производств низгообогащенного урана, заявил во вторник постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Как оценивать решение Ирана нарастить темпы производства низкообогащенного урана? Ясно, что на данном этапе это политический сигнал: Тегеран ожидает более энергичных усилий по восстановлению баланса между экономической и ядерной частями СВПД, подорванного санкциями США", - написал Ульянов в Twitter.
Восьмого мая, в годовщину выхода США из ядерной сделки, Иран объявил о прекращении выполнения ряда добровольно принятых в рамках СВПД обязательств - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Тегеран заявил, что не считает себя связанным ограничениями по ним.
В Иране объяснили принятые меры нарушениями США ядерной сделки и введением Вашингтоном санкций против Тегерана, а также неспособностью оставшихся в СВПД членов (Германия, Франция, Великобритания, Китай и Россия) в должной мере решить возникшие проблемы. В этой связи Иран дал указанным странам 60 дней на обеспечение интересов Ирана, пообещав в то же время вернуться к исполнению приостановленных обязательств, если им удастся решить возникшие в связи с действиями США проблемы.
При этом на следующем этапе, в случае если страны-члены ядерной сделки не обеспечат интересы Ирана за указанный срок, Тегеран заявил о готовности приостановить модернизацию реактора в Араке, что являлось частью СВПД, и отказаться от ограничений в уровне обогащения урана.
Член Комитета Госдумы РФ по международным делам Сергей Железняк на заседании Зиновьевского клуба МИА Россия сегодня на тему: Итоги первых ста дней президентства Дональда Трампа. 28 апреля 2017 года
Вчера, 20:09
В Госдуме прокомментировали заявления Ирана об обогащении урана
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Михаил Ульянов (дипломат)РоссияИранВ мире
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