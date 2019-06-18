Зеленский увидел угрозы из-за строительства "Северного потока – 2"

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью таблоиду Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью таблоиду Bild , что Киев видит угрозы в энергетическом секторе в связи со строительством "Северного потока-2".

Зеленский 18 июня совершит официальный визит в Германию. Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт заявил на брифинге, что Зеленский и канцлер ФРГ Ангела Меркель на встрече в Берлине могут обсудить тему "Северного потока-2".

Отвечая на вопрос об ожиданиях от встречи, Зеленский назвал Меркель "сильной личностью" с огромным опытом, и отметил: украинцы надеются, что Меркель поможет Украине "противостоять вызовам", с которыми страна сталкивается.

"Мы уверены, что санкционная политика должна продолжаться до восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины. Нам также потребуется помощь в проведении глубоких структурных реформ, которые мы начинаем. Мы также видим угрозы в энергетическом секторе из-за "Северного потока-2", который нанесет ущерб энергетической безопасности Украины и Европы", - отметил Зеленский.

Киев ранее не раз называл трубопровод угрозой. Так, спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий назвал проект "милитаристской угрозой", украинский парламент призвал парламенты и правительства других государств принять меры для полного запрета строительства газопровода.

При этом правительство ФРГ, в которую приходит газопровод, четко заявляет о том, что "Северный поток-2" является экономическим проектом. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, выступая на конференции федерального союза немецкой промышленности в Берлине, что поддерживает позицию немецкой промышленности о необходимости строительства "Северного потока"-2. Канцлер Австрии Кристиан Керн также подверг критике решение сената США ввести новые санкции против России, которые, в частности, затрагивают проект "Северный поток-2". Проект строительства газопровода "Северный поток-2" рожден экономическими интересами, заявил и посол РФ в Литве Александр Удальцов.