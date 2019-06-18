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РИА Новости

Зеленский увидел угрозы из-за строительства "Северного потока – 2"

10:48
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью таблоиду Bild, что Киев видит угрозы в энергетическом секторе в связи со строительством "Северного потока-2".
Зеленский 18 июня совершит официальный визит в Германию. Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт заявил на брифинге, что Зеленский и канцлер ФРГ Ангела Меркель на встрече в Берлине могут обсудить тему "Северного потока-2".
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Удастся ли США запугать участников "Северного потока-2"? Мнение экспертаВ конгресс США внесен законопроект о санкциях против "Северного потока-2". В эфире радио Sputnik заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Павел Фельдман оценил последствия от введения санкций.
Отвечая на вопрос об ожиданиях от встречи, Зеленский назвал Меркель "сильной личностью" с огромным опытом, и отметил: украинцы надеются, что Меркель поможет Украине "противостоять вызовам", с которыми страна сталкивается.
"Мы уверены, что санкционная политика должна продолжаться до восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины. Нам также потребуется помощь в проведении глубоких структурных реформ, которые мы начинаем. Мы также видим угрозы в энергетическом секторе из-за "Северного потока-2", который нанесет ущерб энергетической безопасности Украины и Европы", - отметил Зеленский.
Киев ранее не раз называл трубопровод угрозой. Так, спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий назвал проект "милитаристской угрозой", украинский парламент призвал парламенты и правительства других государств принять меры для полного запрета строительства газопровода.
Каска рабочего на участке строительства газопровода Северный поток-2
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При этом правительство ФРГ, в которую приходит газопровод, четко заявляет о том, что "Северный поток-2" является экономическим проектом. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, выступая на конференции федерального союза немецкой промышленности в Берлине, что поддерживает позицию немецкой промышленности о необходимости строительства "Северного потока"-2. Канцлер Австрии Кристиан Керн также подверг критике решение сената США ввести новые санкции против России, которые, в частности, затрагивают проект "Северный поток-2". Проект строительства газопровода "Северный поток-2" рожден экономическими интересами, заявил и посол РФ в Литве Александр Удальцов.
Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.
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