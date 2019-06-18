Светлана Захарова: великая мадемуазель Шанель мне далась нелегко

Прима-балерина Большого театра Светлана Захарова в преддверии премьеры своей новой программы "MODANSE" рассказала в интервью РИА Новости о том, как возникла идея создать балет "Габриэль Шанель", как она работала над образом великой Мадемуазель, о хореографии Юрия Посохова и музыке Ильи Демуцкого, о том, как ей удается выдерживать такие немыслимые нагрузки в работе, о предстоящих планах и гастрольных маршрутах. Беседовала Наталия Курова.

– Светлана, с тех пор, как мы с вами беседовали последний раз, в вашей творческой жизни произошло много потрясающих событий. Это премьеры – "Анна Каренина", "Нуреев", ваша первая программа "Amore", и вот мы в ожидании новой – MoDanse. И это при том, что вы заняты в репертуаре Большого, вас ждут в лучших театрах мира, и вам этого не достаточно – вы хотите опять и опять открывать для публики новую Светлану Захарову?

– Для меня всегда были важны моя работа, творчество и карьера в хорошем смысле этого слова, как в России, так и за рубежом. Будучи еще совсем юной балериной, я начала получать много приглашений из ведущих театров мира, и мне это очень нравилось. Конечно, я старалась, чтобы мои спектакли в "домашних театрах" – вначале это был Мариинский, а потом Большой – надолго не пропадали из афиш, но, при этом я всегда хотела, чтобы была возможность гастролировать и танцевать по всему миру, работать с новыми хореографами и партнерами, исполнять знакомые балеты в новых редакциях. Мне всегда было интересно выступать в Ла Скала, в Гранд-опера, в Метрополитен-опера, Национальном театре в Токио, в Европе, Азии, Америке…

Мой первый сольный концерт состоялся в Италии в городе Парма, под названием "Светлана Захарова и друзья". Это стало очень популярным, и с такими концертами я выступала во многих странах мира. Со временем мне захотелось что-то изменить, создать новую программу, чтобы продолжать быть интересной и удивлять своего зрителя. Из этих раздумий и возникла моя первая программа "Amore", которая за три года своего существования с огромным успехом прошла в России, странах Прибалтики, Европе, Японии, Китае, Великобритании... Желание двигаться вперед, развиваться никогда не оставляет меня. И в конце прошлого сезона мы вместе с моим продюсером Юрием Барановым стали думать о новом проекте.

– Но, наверное, из всех, о ком вы могли бы помыслить, как о новой своей героине, не возникала такая фантастическая фигура как Коко Шанель? Как вы восприняли это предложение – оно удивило, испугало, восхитило вас?

– Для меня это скорее был вызов – а почему бы нет? Когда вступаешь во что-то абсолютно неизведанное, возникает какое-то взбудораженное состояние – мысли разные, возможно и ничего из этого не выйдет, но идея тебя уже манит и страшно интересно посмотреть, что же все таки из этого может получиться?

С момента, как только продюсер забросил в мое сознание мысль о балете "Габриэль Шанель", я уже больше не думала ни о чем другом. Я полностью погрузилась в изучение жизни этой великой женщины, я думала только о ней. Хотела проникнуть в ее мир, узнать как можно больше о той, что стала Царицей Моды, той, что перевернула понятие о моде, о женщине, которая создала свой стиль. Я прочитала, кажется все, что было написано о ней, изучила ее биографию, посмотрела всевозможные фильмы, документальные ленты, фотографии, познакомилась с воспоминаниями великих людей искусства, которые были ее друзьями. А это Пикассо, Кокто, Стравинский, Бакст, Лифарь…

Она дружила с Дягилевым, помогала "Русским сезонам", она вообще очень любила русский балет, русскую музыку, русских. У нее работали русские женщины, аристократки-эмигрантки, они создавали уникальные вышивки, этому искусству они научились на родине. У нее были русские манекенщицы, которых она очень любила.

Я так хотела проникнуть в само существо Великой Мадемуазель, этой загадочной женщины со всей ее болью, ранимостью, свободой, отчаянием, любовью, встречами, расставаниями и одиночеством.

– Чтобы узнать человека, наверное, надо увидеть, где он жил и работал. Вам удалось побывать в квартире Шанель на Рю Камбон, об убранстве которой так много написано, в номере отеля Ritz – ее втором доме, в ее ателье, мастерских, лабораториях, где создавались духи?

– Больше всего меня поразила обстановка в ее квартире. Я совсем не ожидала, что она будет именно такой. Я пришла и увидела интерьеры, подобные Версалю и дворцам китайских императоров: роскошные хрустальные люстры, огромные зеркала в золоченых рамах, множество фигурок, статуэток, китайские ширмы, которые она превратила в обои. В квартире не было спальни. Мадемуазель здесь не спала, а уходила на ночь в отель Ritz. Квартира "рассказала" мне, что здесь жила женщина суеверная, которая верила в числа, знаки, гороскопы…

Все, что я увидела, так не сочеталось со стилем простоты и элегантности в одежде, который она создала. Я много думала об этом и решила, что, скорее всего, это мечта девочки, у которой было нищенское детство в монастырском приюте, это мечта об аристократическом мире, о богатстве, роскоши. Она мечтала о другой жизни, и в этой квартире воплотила свою мечту.

Я побывала в уникальных хранилищах, где собраны ее коллекции – бижутерии, одежды, обуви, и, конечно, ее знаменитых духов – увидела первые флакончики "Шанель №5".

– А до того, как возникла Шанель в вашем творчестве, вы были ее поклонницей?

– Я всегда восхищалась этой женщиной – за то, что она смогла достичь своим трудом, талантом, упорством невероятных высот, стала Императрицей, великой Мадемуазель, которую боготворили все.

Ее духи "Шанель №5" уникальны и останутся такими навсегда. Этот аромат, шлейф от которого остается надолго, – аромат уже состоявшейся женщины, которая знает себе цену.

– Вы используете в спектакле ее платья и костюмы Дома Шанель или все наряды создавались здесь?

– Все костюмы для спектакля были изготовлены в мастерской Большого театра по эскизам, которые предоставил Дом Шанель. Эти костюмы адаптированы к движению, к танцу так, чтобы ничего не стесняло артистов во время исполнения.

– Что вы почувствовали, когда впервые облачились в ее костюм и приняли ее облик?

– Это преображение состоялось впервые в Париже перед съемкой. Мне сделали макияж, прическу, я надела ее знаменитый костюм…И когда посмотрела в зеркало, то увидела Габриэль Шанель… И все во мне перевернулось, что-то внутри стало перестраиваться, мои движения, мои чувства – они как-то преобразились…

– Работая над образом, вы старались найти что-то близкое вам, может быть, какие-то общие черты?

– Нет, совсем наоборот. Мне гораздо интереснее было познавать свою новую героиню, ощутить ее характер, почувствовать ее душу, сердце, понять, чем она жила в разные моменты своей жизни. Мадемуазель была достаточно закрытым человеком, мало кто знал ее по-настоящему. Она как бы прожила две жизни – одну, о которой не хотела говорить никому, и вторую – созданную ею для других, она хотела, чтобы ее помнили именно такой. Недаром ее называли загадочная Мадемуазель Шанель.

– Как вам удалось в одноактном балете рассказать о жизни Коко Шанель ?

– Прежде всего, должна сказать, что спектакль создавался с нуля. Балет "Габриэль Шанель" является мировой премьерой – не было ни музыки, ни хореографии, ни сценографии, ни либретто. Творческий дуэт хореографа Юрия Посохова и композитора Ильи Демуцкого сотворил чудеса.

Конечно, трудно, да и просто невозможно в таком коротком балете – он идет один час, – передать всю ее жизнь, насыщенную событиями и встречами. Мы выбрали самые яркие эпизоды, самые значимые встречи, важнейшие моменты в жизни этой маленькой хрупкой женщины.

– Вы уже не первый раз работаете с Юрием Посоховым и Ильей Демуцким – это балеты "Герой нашего времени", "Нуреев". Как было на этот раз?

– Я хочу сказать, что Посохов – один из моих любимых хореографов. Мастер с неповторимым стилем и свойственным только ему почерком. Его видение архитектора и взгляд скульптура подчеркивает его гениальность. Он создает потрясающие балеты, не похожие друг на друга. Он очень музыкальный, тонко чувствует каждый нюанс, каждый музыкальный такт выражен в его хореографии. В движении он передает эмоции, характер персонажа. У Посохова очень интересный хореографический язык, отличающийся от других. У него нет ничего лишнего, ничего не нужного. Он обладает хорошим вкусом, чувством меры. Его хореография насыщенная, сложная, но, когда ты ее выполняешь, чувствуешь удовлетворение. Мы, конечно, спорим во время репетиций, но я понимаю, что он – творец, а я – исполнитель. И если он так поставил, значит так тому и быть. Я полностью ему доверяю.

И надо сказать, что их тандем с Демуцким – просто подарок судьбы, они понимают, чувствуют, вдохновляют друг друга, и результаты их сотворчества такие блистательные. Недавно в Сан-Франциско состоялась их совместная премьера балета "Анна Каренина".

Илья написал потрясающую музыку для "Габриэль Шанель" – чем больше я слушаю, тем больше погружаюсь в мир, созданный композитором, в его музыку, которая так точно передает атмосферу – будь то французское кабаре, где пела молодая Шанель, или ее любовное свидание или расставание… Эта музыка передает все, что творится в душе Шанель в эти минуты.

– Для вас эта работа оказалась одной из самых трудных?

– Великая Мадемуазель далась мне нелегко. Но и ни одна премьера не давалась легко. Все достигается мучительными поисками, огромным трудом. Работаем с утра и до вечера, а сейчас особое предпремьерное время, работа в самом накале… Я понимаю, что скоро все это пройдет, и я буду скучать, мне будет не хватать этого волнительного состояния. Поэтому сейчас я наслаждаюсь работой, наслаждаюсь ожиданием премьеры – такие дорогие моменты не так уж часты в жизни артиста.

– После мировой премьеры, которая состоится в Москве на исторической сцене Большого театра 22и 23 июня, вы, как и первую программу, наверное, планируете возить по свету?

– Да, конечно. Уже в декабре планируется показ проекта в Лондоне, в январе – в Пекине. Предложений уже очень много.

– Работа в театре, гастроли, премьеры, и новые программы. Как у вас хватает сил на все это?

– Знаете, мы каждый день работаем "через не могу". Но иногда наступает такой момент, когда я говорю себе "стоп" и беру тайм-аут. Я считаю, что лучше остановиться и отдохнуть день, нельзя выходить на сцену совсем без сил и эмоций.

– Вы желаете такой судьбы своей дочке? И может быть, она уже решила, что будет балериной?

– Нет, Анечка сейчас увлечена художественной гимнастикой, она занимается профессионально, ездит на соревнования. Но ей только 8 лет, и она пока не сделала свой окончательный выбор. А я буду ее поддерживать в любом случае.

– О чем еще мечтает прекрасная балерина?