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РИА Новости

СПЧ направил письмо верховному комиссару ООН по делу россиянки Осиповой

10:46
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) отправил письмо верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет с просьбой взять под контроль ситуацию с осужденной в США россиянкой Богданой Осиповой.
"Прошу вас, уважаемая госпожа верховный комиссар, обратить внимание органов правосудия США на условия содержания Богданы Осиповой, состояние ее здоровья. С учетом того, что ее защита намерена обжаловать приговор, Совет надеется на объективное рассмотрение судом данного дела с учетом соблюдения законных прав несовершеннолетних детей, разлученных с матерью", - говорится в письме, копия которого есть в распоряжении РИА Новости.
Суд в Канзасе приговорил Осипову к семи годам тюрьмы за похищение ребенка родителем и вымогательство, также в течение трех лет после освобождения она должна будет находиться под надзором и выплатить бывшему мужу 18 тысяч долларов судебных издержек. Осипова покинула США с ребенком от Брайана Мобли в 2014 году, когда была беременна их вторым общим ребенком. Мобли получил в суде США безраздельное опекунство над детьми. Осипова в 2017 году вернулась в США, чтобы урегулировать спор с бывшим мужем, и была задержана. Бывший муж Осиповой Брайан Мобли и адвокат Оксана Соколова заявили РИА Новости, что Мобли предлагал и продолжает предлагать Осиповой совместную опеку над детьми. Родственники осужденной заявляют, что относятся к этим предложениям скептически.
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