Путин отметил важность работы добровольных поисковых отрядов

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников II Форума добровольных поисково-спасательных отрядов, отметив ответственность и востребованность волонтерской деятельности, благодаря которой спасены тысячи жизней, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Форум проходит во вторник в Красногорске в Доме правительства Московской области.
30 августа 2018, 13:10"Лиза Алерт": беспечность — частая причина пропажи людей в России
Глава государства отметил, что инициатива проведения форума получила широкую общественную поддержку и становится хорошей традицией.
"По зову души и сердца вы, волонтеры, занимаетесь серьезным и очень нужным делом. По сигналу тревоги, независимо от времени суток и погодных условий, отправляетесь на поиски пропавших людей. Благодаря вашей настойчивости, стремлению творить добро спасены тысячи человеческих жизней, в том числе – детских. Столь ответственная и в высшей степени востребованная работа достойна самого глубокого уважения и признательности", - говорится в телеграмме.
Путин обратил внимание на то, что поисково-спасательное движение в России развивается, приобретает системную основу. Он отметил укрепление взаимодействия добровольцев с правоохранительными ведомствами, бизнес-структурами, а также реализацию образовательных, обучающих программ.
"Рассчитываю, что нынешний форум станет авторитетной, востребованной площадкой для обсуждения наиболее острых проблем поисково-спасательной деятельности. Имею в виду совершенствование нормативно-правовой базы, создание региональных ресурсных центров для подготовки новых волонтеров, наращивание сотрудничества добровольческого движения с органами государственной власти, силами гражданской обороны и МЧС", - говорится в телеграмме.