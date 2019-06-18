Путин отметил важность работы добровольных поисковых отрядов

"По зову души и сердца вы, волонтеры, занимаетесь серьезным и очень нужным делом. По сигналу тревоги, независимо от времени суток и погодных условий, отправляетесь на поиски пропавших людей. Благодаря вашей настойчивости, стремлению творить добро спасены тысячи человеческих жизней, в том числе – детских. Столь ответственная и в высшей степени востребованная работа достойна самого глубокого уважения и признательности", - говорится в телеграмме.