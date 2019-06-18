Запад намерен сделать из людей разобщенных индивидов, заявил Нарышкин

УФА, 18 июн - РИА Новости. Тенденции искажения самой природы, все сильнее набирающие обороты на Западе, ведут к тому, что люди в будущем будут представлять собой оторванных от реальности разобщенных индивидов, подверженных невротическим расстройствам и потому легко управляемых извне для реализации целей гибридных войн, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

Выступая во вторник в Уфе на проходящей под эгидой Совбеза РФ международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, Нарышкин отметил, что "вызывает крайнюю тревогу" набирающая на Западе обороты международная пропаганда по приему наркотиков как якобы эффективного средства для повышения самооценки и лечения депрессии.

"С целью ускоренного размывания понятия о половой принадлежности, ценности семьи и брака реализуются программы продвижения прав ЛГБТ-сообщества, распространения идей радикального феминизма. Отсюда недалеко и до открытого признания необходимости моделирования человеческой природы, например с помощью технологий искусственного интеллекта или генной инженерии", - добавил Нарышкин.