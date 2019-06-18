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РИА Новости

Запад намерен сделать из людей разобщенных индивидов, заявил Нарышкин

10:41
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© РИА Новости / Сергей МамонтовДиректор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин . Архивное фото
УФА, 18 июн - РИА Новости. Тенденции искажения самой природы, все сильнее набирающие обороты на Западе, ведут к тому, что люди в будущем будут представлять собой оторванных от реальности разобщенных индивидов, подверженных невротическим расстройствам и потому легко управляемых извне для реализации целей гибридных войн, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
Выступая во вторник в Уфе на проходящей под эгидой Совбеза РФ международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, Нарышкин отметил, что "вызывает крайнюю тревогу" набирающая на Западе обороты международная пропаганда по приему наркотиков как якобы эффективного средства для повышения самооценки и лечения депрессии.
"С целью ускоренного размывания понятия о половой принадлежности, ценности семьи и брака реализуются программы продвижения прав ЛГБТ-сообщества, распространения идей радикального феминизма. Отсюда недалеко и до открытого признания необходимости моделирования человеческой природы, например с помощью технологий искусственного интеллекта или генной инженерии", - добавил Нарышкин.
"По сути, дело идет к тому, чтобы сделать из людей разобщенных, страдающих невротическими расстройствами индивидами с постоянно измененным состоянием сознания. Понятно, что такие индивиды являются идеальным объектом для манипуляций, особенно если в руках у них подключенный к сети айфон", - резюмировал директор СВР.
Глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи в Москве с министром иностранных дел Кубы Бруно Родригесом. 27 мая 2019
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Служба внешней разведки РФСергей НарышкинРоссияОбщество
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