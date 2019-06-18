В ДНР обеспокоены уголовными делами против Кучмы

ДОНЕЦК, 18 июн - РИА Новости. Возбуждение на Украине уголовных дел в отношении представителя президента на переговорах в Минске Леонида Кучмы вызывает обеспокоенность, заявил РИА Новости руководитель представительства самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко ранее заявил, что возбудил уголовные дела из-за предложения Леонида Кучмы запретить открывать украинским силовикам ответный огонь в Донбассе и снять блокаду с региона.