Судьи стран ШОС встретятся в Сочи

СОЧИ, 18 июн – РИА Новости. Защита прав человека, укрепление независимости судов и сокращение сроков рассмотрения дел стали новыми вызовами в государствах-членах Шанхайской организации сотрудничества, сообщил в рамках совещания председателей верховных судов членов ШОС в Сочи глава Верховного суда России Вячеслав Лебедев.

По его словам, совещание председателей верховных судов государств-членов ШОС, которое проводится с 2006 года, вносит значительный вклад в международный диалог, обеспечивает взаимопонимание по ключевым вопросам осуществления правосудия, противодействия терроризму, экстремизму, борьбе с незаконным оборотом наркотиков, отмыванию денег и другим видам транснациональной преступности.

"В условиях активизации и расширении деятельности ШОС взаимодействие верховных судов становится все более востребованным. Новые вызовы требуют координации наших усилий по защите прав человека и основных свобод, модернизации судебной деятельности. Нам предстоит обсудить ряд вопросов развития правосудия, включая укрепление независимости судебной власти, сокращение сроков рассмотрения дел, расширение примирительных процедур юрисдикции административного судопроизводства, порядок пересмотра судебных решений и приговоров, вступивших в законную силу по уголовным делам. И также вопросы, связанные с защитой прав ребенка", - заявил Лебедев.