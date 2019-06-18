"Газпром" предложил Украине вернуться к переговорам "с чистого листа"

"Что касается мирового соглашения и предложения о его заключении - да, такое предложение было еще сделано во время прошедших в январе 2019 года трехсторонних консультаций. Алексей Борисович (Миллер - ред.) озвучивал, что мы готовы рассмотреть "нулевой вариант" и вернуться к переговорам с "чистого листа". Но дело в том, что украинская сторона упорно хочет поменять формат этого возможного мирового соглашения", - сказал Кузнец в рамках пресс-конференции "Газпрома" на тему: "Экспорт и повышение надежности поставок газа в Европу".