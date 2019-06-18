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РИА Новости

"Газпром" предложил Украине вернуться к переговорам "с чистого листа"

10:34
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкОфис ОАО "Газпром"
Офис ОАО Газпром
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Офис ОАО "Газпром". Архивное фото
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. "Газпром" в рамках мирового соглашения по спорам в судах Стокгольма предлагает Украине вернуться к переговорам "с чистого листа", сообщил журналистам член правления компании Сергей Кузнец.
"Что касается мирового соглашения и предложения о его заключении - да, такое предложение было еще сделано во время прошедших в январе 2019 года трехсторонних консультаций. Алексей Борисович (Миллер - ред.) озвучивал, что мы готовы рассмотреть "нулевой вариант" и вернуться к переговорам с "чистого листа". Но дело в том, что украинская сторона упорно хочет поменять формат этого возможного мирового соглашения", - сказал Кузнец в рамках пресс-конференции "Газпрома" на тему: "Экспорт и повышение надежности поставок газа в Европу".
Стенд компании Газпром на Петербургском международном экономическом форуме 2019
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"Газпром" предложил Украине сначала купить газ, а потом обсуждать транзит
"Если будет желание на честных равноправных условиях обсуждать мировое соглашение, конечно же, мы будем рады его обсудить. Пока просто не складывается условие для того обсуждения", - добавил он.
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