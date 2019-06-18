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РИА Новости

Путин рассказал о сотрудничестве высших судов стран ШОС

10:33
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании Совета глав государств - членов ШОС в Бишкеке
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании Совета глав государств - членов ШОС в Бишкеке
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании Совета глав государств - членов ШОС в Бишкеке. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам совещания председателей верховных судов государств - членов ШОС подчеркнул, что высшие суды стран-участников организации активно сотрудничают в противодействии таким глобальным угрозам, как терроризм и коррупция, телеграмма размещена на сайте Кремля.
"Отмечу, что высшие судебные инстанции государств – членов ШОС год от года наращивают своё взаимодействие в целях обеспечения законных прав и интересов граждан наших стран, вносят значимый вклад в совместное противодействие таким глобальным вызовам и угрозам, как терроризм и коррупция, трансграничные и экономические преступления", - говорится в телеграмме.
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Путин отметил, что участники в рамках совещания обменяются накопленным опытом, рассмотрят ряд актуальных вопросов по гармонизации национальных правовых систем и усилению независимости судебной власти. Также планируется обсудить возможность более эффективного обеспечения соблюдения норм и принципов международного права в судопроизводстве.
В завершение Путин выразил уверенность в том, что встреча пройдет в конструктивном и деловом ключе, а её решения воплотятся на практике.
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