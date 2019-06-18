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РИА Новости

ДНР заявила об опасности возобновления активных боевых действий в Донбассе

10:27
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ДОНЕЦК 18 июн - РИА Новости. Руководитель представительства самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов заявляет об опасности возобновления активных боевых действий в Донбассе.
Ранее военное ведомство республики и представительство ДНР в СЦКК неоднократно заявляли об обострении ситуации на линии соприкосновения в Донбассе.
"Опасность возобновления активных боевых действий присутствует. Один из факторов - это то, что долго не обновляется перемирие, второй фактор - это то, что новый президент Украины (Владимир Зеленский - ред.) не обладает полной властью над всеми структурами, в том числе силовиками, по всей вероятности, тоже. Там нет единой позиции", - сказал Якубов.
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