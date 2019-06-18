ДНР заявила об опасности возобновления активных боевых действий в Донбассе

"Опасность возобновления активных боевых действий присутствует. Один из факторов - это то, что долго не обновляется перемирие, второй фактор - это то, что новый президент Украины (Владимир Зеленский - ред.) не обладает полной властью над всеми структурами, в том числе силовиками, по всей вероятности, тоже. Там нет единой позиции", - сказал Якубов.