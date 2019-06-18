Куйвашев подтвердил, что экс-глава СвЖД совершил суицид

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 июн – РИА Новости. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подтвердил, что экс-глава Свердловской железной дороги Алексей Миронов, находящийся под следствием по делу о получении взятки, совершил суицид.
В понедельник в пресс-службе СвЖД РИА Новости сообщили о гибели Миронова.
"Вчера не стало бывшего начальника Свердловской железной дороги Алексея Юрьевича Миронова. Он свел счеты с жизнью. Я приношу свои соболезнования его родным и близким. Я знаю, что многие люди на железной дороге скорбят по поводу ухода Алексея Юрьевича. Несмотря на то, что последний год его жизни был омрачен уголовным делом и обвинениями в коррупции, большинство запомнит Миронова профессионалом, опытным железнодорожником, надежным человеком", - написал Куйвашев на своей странице в Instagram.
Он напомнил о презумпции невиновности. "Вина Миронова до сих пор доказана не была. Я предполагаю, что Алексей Юрьевич не выдержал того огромного давления, которое обрушивается на человека после предъявления ему обвинений. Борьба с коррупцией — важная задача нашего общества, но она не должна превращаться в кампанейщину, а силовые структуры не должны использовать знамя этой борьбы ради увеличения своего могущества и влияния. К сожалению, часто за ширмой такой борьбы скрываются клановые разборки или ведомственные войны. Ценой оказывается человеческая судьба, а иногда и жизнь", - подчеркнул губернатор.
Миронов в декабре 2018 года был задержан, а затем заключен под стражу по обвинению во взяточничестве. В феврале он был переведен под домашний арест, а на прошлой неделе Ленинский районный суд Екатеринбурга назначил ему залог в размере 5 миллионов рублей, который необходимо было внести до 21 июня.